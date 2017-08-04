به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، «ترانه عقرب ها» سومین فیلم از آنوپ سینگ با بازی گلشیفته فراهانی و عرفان خان ساخته شده و داستان آن درباره یک زن جوان قبیله‌ای است که در حال یاد گرفتن هنر باستانی شفابخش از مادربزرگش که مورد احترام اعضای قبیله‌اش نیز هست، است. مادربزرگ او با خواندن آواز زهر را از تن کسی که عقرب او را گزیده است بیرون می کشد.

در عین حال یک شتربان در بیابان‌های راجستان صدای او را می‌شنود و شیفته او می‌شود، اما مشکلات زیادی سر راه آنها وجود دارد.

این فیلم توسط یک کمپانی سوییسی که ساسکا ویشر و شهف پلد بنیان‌گذارش هستند تولید شده و یک کمپانی مستقر در موناکو و یک کمپانی فرانسوی-سنگاپوری نیز در تولید آن همراهی کرده‌اند.

وحدا رحمان، شاشانک آرورا و تیلوتاما شوم دیگر بازیگران این فیلم هستند.

فراهانی پس از فیلم «پترسون» ساخته جیم جارموش با فیلم «دزدان دریایی کاراییب» هم راهی سینماها شد. وی در فیلم نیل برگر که بازسازی «دست نیافتنی‌ها» بود بازی کرده است که به زودی اکران می‌شود.

عرفان خان بازیگر هندی بازیگر موفق فیلم‌های بالیوودی و هالیوودی است و در فیلم‌های مستقل نیز بازی می‌کند.

هفتادمین دوره فستیوال فیلم لوکارنو از روز دوم آگوست آغاز شده و تا روز دوازدهم این ماه ادامه خواهد داشت.