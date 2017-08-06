ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «نبیه بری» رییس مجلس لبنان، پیروزی‌های مردم لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی و تروریست‌های متجاوز را موجب عظمت این کشور و خوشحالی و افتخار ملت ایران برشمرد و خاطر نشان کرد: اینکه امروز در لبنان صدای مقاومت در برابر متجاوزین شنیده می‌شود و این کشور به جایگاهی رسیده که حتی برای ایجاد ثبات و امنیت به کشورهای همسایه خود نیز کمک می‌کند، نشان از قدرت و عظمت لبنان و مردم آن دارد.

روحانی اظهار داشت: مردم لبنان روزگاری در برابر هجوم صهیونیست‌ها به جنوب این کشور به خوبی ایستادند و مانع از این اقدام تجاوزکارانه شدند و امروز نیز در شمال لبنان با مقاومت وایستادگی در برابر تروریست‌ها ،خطر آنها را دفع کردند.

رییس‌ جمهور موفقیت‌های حزب‌الله، ارتش و نیروهای مردم لبنان در برابر متجاوزین را مایه خوشحالی ملت ایران و موجب افتخار و غرور همه مسلمانان و ملت‌های دوست این کشور عنوان کرد.

روحانی ضمن ابراز خرسندی از برقراری ثبات داخلی در لبنان و برنامه‌ریزی‌های خوب برای اداره این کشور از سوی مسئولان، بر ضرورت توسعه روزافزون مناسبات دو ملت و دو کشور و تقویت برادری‌ها و روابط دوستانه تأکید کرد.

رییس‌ جمهور اتحاد شیعیان، اهل سنت و مسیحیان در لبنان را الگوی خوبی برای تقویت وحدت و انسجام در جوامع متکثر برشمرد و اظهار داشت: امروز مردم لبنان به حزب‌الله و ارتش این کشور به عنوان قدرتی امنیت آفرین می‌نگرند و تفکر مقاومت بیش از هر زمان دیگری نزد آنان محبوبیت دارد، چرا که مردم، دو خطر بزرگ صهیونیسم و تروریسم را احساس کرده و برای آرامش و امنیت خود و کشورشان راهی جز مقاومت نمی‌بینند.

روحانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان بوده و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهد داد.

رییس‌ جمهور همچنین افزود: ایستادگی و وحدت مردم فلسطین در برابر اهانت اخیر سربازان متجاوز صهیونیستی نسبت به مسجد الاقصی و قدس شریف نشان از موفقیت مقاومت و اتحاد در برابر متجاوزان است.

روحانی اظهار امیدواری کرد مناسبات و همکاری های ایران و لبنان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و تقویت خط مقاومت ، روز به روز گسترش یابد.

نبیه بری رییس مجلس لبنان نیز در این دیدار با تقدیر از میهمان‌نوازی دولت و ملت ایران، مراسم تحلیف رییس جمهور را جشن دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: حضور بی‌نظیر و پرشور مردم در انتخابات، قدرت ایران را به همه جهان بویژه آمریکا و کشورهایی که سعی دارند به این کشور آسیب بزنند، نشان داد.

رییس مجلس لبنان با بیان اینکه ایران امروز کشوری قدرتمند و با عظمت در منطقه است، افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تنها نخواهد ماند و همانگونه که دکتر روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف اعلام کرد، ایران کشوری نیست که در محاصره قرار گیرد.

وی پیروزی‌های خط مقاومت لبنان و فلسطین در برابر متجاوزان را ثمره ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: ما همواره در کنار خط مقاومت که امام خمینی(ره) آن را ترسیم کرده و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، خواهیم بود.

رییس مجلس لبنان، حمایت ایران از خط مقاومت را پایه و اساس پیروزی‌ها و موفقیت‌های آن دانست و افزود: اگر حمایت‌های ایران نبود، امروز مقاومت به آنچه دست یافته، نمی‌رسید.