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۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

روحانی در دیدار رییس مجلس لبنان:

ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بود

ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بود

رئیس جمهور با تاکید براینکه ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بود، گفت: اتحاد شیعیان، اهل سنت و مسیحیان در لبنان، الگویی برای تقویت وحدت در جوامع متکثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «نبیه بری» رییس مجلس لبنان،  پیروزی‌های مردم لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی و تروریست‌های متجاوز را موجب عظمت این کشور و خوشحالی و افتخار ملت ایران برشمرد و خاطر نشان کرد: اینکه امروز در لبنان صدای مقاومت در برابر متجاوزین شنیده می‌شود و این کشور به جایگاهی رسیده که حتی برای ایجاد ثبات و امنیت به کشورهای همسایه خود نیز کمک می‌کند، نشان از قدرت و عظمت لبنان و مردم آن دارد.

روحانی اظهار داشت: مردم لبنان روزگاری در برابر هجوم صهیونیست‌ها به جنوب این کشور به خوبی ایستادند و مانع از این اقدام تجاوزکارانه شدند و امروز نیز در شمال لبنان با مقاومت وایستادگی در برابر تروریست‌ها ،خطر آنها را دفع کردند.

رییس‌ جمهور موفقیت‌های حزب‌الله، ارتش و نیروهای مردم لبنان در برابر متجاوزین را مایه خوشحالی ملت ایران و موجب افتخار و غرور همه مسلمانان و ملت‌های دوست این کشور عنوان کرد.

روحانی ضمن ابراز خرسندی از برقراری ثبات داخلی در لبنان و برنامه‌ریزی‌های خوب برای اداره این کشور از سوی مسئولان، بر ضرورت توسعه روزافزون مناسبات دو ملت و دو کشور و تقویت برادری‌ها و روابط دوستانه تأکید کرد.

رییس‌ جمهور اتحاد شیعیان، اهل سنت و مسیحیان در لبنان را الگوی خوبی برای تقویت وحدت و انسجام در جوامع متکثر برشمرد و اظهار داشت: امروز مردم لبنان به حزب‌الله و ارتش این کشور به عنوان قدرتی امنیت آفرین می‌نگرند و تفکر مقاومت بیش از هر زمان دیگری نزد آنان محبوبیت دارد، چرا که مردم، دو خطر بزرگ صهیونیسم و تروریسم را احساس کرده و برای آرامش و امنیت خود و کشورشان راهی جز مقاومت نمی‌بینند.

روحانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان بوده و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهد داد.

رییس‌ جمهور همچنین افزود: ایستادگی و وحدت مردم فلسطین در برابر اهانت اخیر سربازان متجاوز صهیونیستی نسبت به مسجد الاقصی و قدس شریف نشان از موفقیت مقاومت و اتحاد در برابر متجاوزان است.

روحانی اظهار امیدواری کرد مناسبات و همکاری های ایران و لبنان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و تقویت خط مقاومت ، روز به روز گسترش یابد.

نبیه بری رییس مجلس لبنان نیز در این دیدار با تقدیر از میهمان‌نوازی دولت و ملت ایران، مراسم تحلیف رییس جمهور را جشن دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: حضور بی‌نظیر و پرشور مردم در انتخابات، قدرت ایران را به همه جهان بویژه آمریکا و کشورهایی که سعی دارند به این کشور آسیب بزنند، نشان داد.

رییس مجلس لبنان با بیان اینکه ایران امروز کشوری قدرتمند و با عظمت در منطقه است، افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تنها نخواهد ماند و همانگونه که دکتر روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف اعلام کرد، ایران کشوری نیست که در محاصره قرار گیرد.

وی  پیروزی‌های خط مقاومت لبنان و فلسطین در برابر متجاوزان را ثمره ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: ما همواره در کنار خط مقاومت که امام خمینی(ره) آن را ترسیم کرده و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، خواهیم بود.

رییس مجلس لبنان،  حمایت ایران از خط مقاومت را پایه و اساس پیروزی‌ها و موفقیت‌های آن دانست و افزود: اگر حمایت‌های ایران نبود، امروز مقاومت به آنچه دست یافته، نمی‌رسید.

کد مطلب 4051324

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