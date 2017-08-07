قسمت هفتم «شهرزاد» عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین قسمت از فصل دوم سریال «شهرزاد»، شب گذشته ۱۵ مردادماه با حضور مهدی سلطانی، رویا نونهالی، فریبا متخصص و نهال دشتی در پردیس سینمایی کورش به نمایش در آمد. در این مراسم بازیگران سریال «شهرزاد» درحالی که شاخه گل های رز هدیه گرفتند در کنار مردم به تماشای قسمت جدید این مجموعه نشستند.

پیش از آغاز نمایش سریال، بازیگران روی سن رفتند و رویا نونهالی در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از تماشای قسمت جدید در کنار مخاطبان گفت: دیدن سریال در کنار شما خیلی عالی و لذت بخش است. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و خوشحالم که شما هستید.

وی افزود: حسن فتحی خیلی به من لطف دارد و هر هفته همه منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در قسمت های جدید رخ می دهد.

فریبا متخصص نیز در سخنانی بیان کرد: خوشحالم که در کنار مخاطبان سریال، قسمت جدید آن را تماشا می کنم. باید همین جا به همه همکاران خوبم به خصوص آقایان حسن فتحی و محمد امامی خسته نباشید بگویم.

در ادامه مهدی سلطانی با تاکید بر اینکه تماشای «شهرزاد» در کنار مخاطبان تجربه فوق العاده ای است، اظهار کرد: ما همه در تلاشیم تا شما هر هفته در یک ساعت، یک قسمت از «شهرزاد» را تماشا کنید ولی ما برای دقیقه به دقیقه آن، خاطره، بحث و جدل داریم.

وی تصریح کرد: همه سختگیری ها در تولید «شهرزاد» برای بالاتر بردن کیفیت کار است تا «شهرزاد» روز به روز بهتر شود. با حمایت مخاطبان قطعا این روند رو به رشد وجود خواهد داشت.

این بازیگر سینما و تلویزیون با ابراز امیدواری از حمایت مخاطبان از فیلم ها و سریال های باکیفیت گفت: فیلمنامه هایی چه بسا بهتر از «شهرزاد» هستند که می توانند ساخته شوند. با حمایت مخاطبان از ساخت این مجموعه ها، سرمایه گذاران تشویق می شوند تا کار باکیفیت تولید کنند.

نهال دشتی هم با تشکر از حسن فتحی برای اعتماد به او، عنوان کرد: به عنوان کوچکترین عضو مجموعه «شهرزاد» از آقای فتحی و محبت تمامی مخاطبان سریال تشکر می کنم.

قسمت هفتم فصل دوم «شهرزاد» صبح ۱۶ مردادماه عرضه شده است. این سریال برای مخاطبان در داخل کشور از طریق لوح فشرده یا خرید اشتراک وب سایت لوتوس پلی، برای تماشای آنلاین یا دانلود قانونی در دسترس است.

همچنین علاقمندان خارج از کشور با عضویت در سایت رسمی سریال می‌توانند قسمت‌های جدید را مشاهده و به صورت قانونی تهیه‌کنند.