مراسم تودیع و معارفه تولیت حوزه علمیه مروی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر تحریری با حکم مقام معظم رهبری به عنوان تولیت حوزه علمیه مروی تهران منصوب شد.

به دنبال استعفای آیت الله احمد محسنی گرکانی از تولیت حوزه علمیه مروی و با توجه به جایگاه مهم و اثرگذار این حوزه، مقام معظم رهبری با قبول استعفای ایشان، طی حکمی حجت الاسلام والمسلمین تحریری را به عنوان تولیت جدید منصوب کردند.

مراسم تودیع و معارفه تولیت قدیم و جدید حوزه مروی، امروز دوشنبه در محل این حوزه علمیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع)، مسئولان حوزه علمیه تهران، اساتید حوزوی و طلاب در محل حوزه علمیه مروی آغاز شد.