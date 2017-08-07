پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا به رئیس جمهور ایران تسلیم ظریف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس مجلس گامبیا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

مومودو سانحه نایب رئیس مجلس گامبیا در ملاقات با ظریف وزیر امورخارجه کشورمان بر لزوم افزایش همکاری های دو کشور تاکید کرد و گفت: دو کشور دارای دولت های هستند که می خواهند کار خود را تازه شروع نمایند و لذا لازم است برای توسعه همکاری ها طرح های جدید به مرحله اجراء گذاشته شود. در زمینه کشاورزی، تکنولوژی، بهداشت و سرمایه گذاری در زیر ساخت های اقتصادی زمینه های بسیار خوبی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.

ظریف در این ملاقات اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا فصل جدیدی از همکاری ها را در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، بهداشت، تکنولوژی، نیروگاه ، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم، با گامبیا شروع نماید.

در این ملاقات پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا خطاب به جناب روحانی تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان شد.