  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۷

در دیدار مقامات دو کشور؛

پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا به رئیس جمهور ایران تسلیم ظریف شد

پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا به رئیس جمهور ایران تسلیم ظریف شد

نایب رئیس مجلس گامبیا، پیام کتبی رئیس جمهور این کشور را خطاب به روحانی تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس مجلس گامبیا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

مومودو سانحه نایب رئیس مجلس گامبیا در ملاقات با ظریف وزیر امورخارجه کشورمان بر لزوم افزایش همکاری های دو کشور تاکید کرد و گفت: دو کشور دارای دولت های هستند که می خواهند کار خود را تازه شروع نمایند و لذا لازم است برای توسعه همکاری ها طرح های جدید به مرحله اجراء گذاشته شود. در زمینه کشاورزی، تکنولوژی، بهداشت و سرمایه گذاری در زیر ساخت های اقتصادی زمینه های بسیار خوبی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.

ظریف در این ملاقات اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا فصل جدیدی از همکاری ها را در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، بهداشت، تکنولوژی، نیروگاه ، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم، با گامبیا شروع نماید.

در این ملاقات پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا خطاب به جناب روحانی تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان شد.

کد مطلب 4052726
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها