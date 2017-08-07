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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۴:۱۸

حیدر العبادی و ماکرون تلفنی گفتگو کردند

حیدر العبادی و ماکرون تلفنی گفتگو کردند

نخست وزیر عراق و رئیس جمهور فرانسه در گفتگویی تلفنی پیرامون روابط دوجانبه به رایزنی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در همین راستا، دفتر حیدر العبادی طی بیانیه ای اعلام کرد که ماکرون در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، پیروزی ها علیه داعش و آزادسازی موصل را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، ماکرون همچنین بر پایبندی همیشگی فرانسه به حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم و حمایت از تلاش های دولت این کشور برای بازگرداندن ثبات و نیز توسعه سطح مناسبات بین دو کشور تاکید کرد.

از سوی دیگر، حیدر العبادی نیز مشارکت شرکت های فرانسوی در فرصت های سرمایه گذاری در عراق را خواستار شد.

کد مطلب 4053010

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