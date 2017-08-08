قدردانی مختارپور از اهالی رسانه برای پوشش جشنواره رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، ضمن تبریک به مناسبت این روز، از همراهی آنها در پوشش خبری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی تقدیر و تشکر کرد.
وی در این پیام، یاری خبرنگاران و اصحاب رسانه را مکمل تلاشهای کتابداران کتابخانههای عمومی در رساندن پیام این جشنواره به آحاد جامعه و زمینهساز حضور گسترده آنها در این رویداد مهم فرهنگی عنوان کرد.
متن پیام مختارپور به شرح زیر است:
بهنام آنکه جان را روشنی داد
رسالت خبرنگار روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه است. احیای امرِ معروف و بازداشتن از امور ناپسند از مهمترین وظایف خبرنگار است و در این مسیر همواره با سختیها و مشکلات طاقتفرسایی روبهرو میشود که جز با داشتن نیت خیر و عزم استوار نمیتواند در آن ثابت قدم بماند.
«خواندن» یکی از معروفهایی است که جامعه امروز به احیا و ترویج آن نیازمند است. خبرنگاران حوزه کتاب در رسانههای مختلف، آگاهانه و با انگیزه نسبت به احیای این فضلیت گام برمیدارند و در جهت ترویج آن فعالیت مینمایند.
این روزها که متبرک به نام امام هشتم حضرت علیبن موسیالرضا علیهالسلام است، شاهد توفیق جشنواره کتابخوانی رضوی هستیم که با حضور بیش از ۶۴۰ هزار کتابخوان، نصاب کم نظیری در مسابقههای کتابخوانی کشور رقم زد.
بیشک یاری خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه، مکمّل زحمات و تلاشهای کتابداران عزیز کتابخانههای عمومی، در رساندن پیام این جشنواره به آحاد جامعه و زمینهساز این حضور گسترده شد.
به مناسبت این روز مبارک، از شما همکاران فرهنگی عزیز که در گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش میکنید تشکر میکنم.
دعای خیر همه کتابداران، کتابخوانان و اهالی قلم بدرقه راهتان باد. ان شاء الله
و من الله التوفیق
علیرضا مختارپور
دبیرکل
نظر شما