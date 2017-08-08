بازار داغ رایزنی های وزرای پیشنهادی با فراکسیون های مجلس 

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس نشینان با ۹ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم خبر داد.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بر این اساس بیطرف گزینه وزارت نیرو، زنگنه گزینه وزارت نفت، قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت، جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات، رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور، ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت معدن تجارت، آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری در جلسه فراکسیون زاگرس نشینان حضور دارند.

علاوه بر این مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان مجلس از جلسه عصر فردای فراکسیون مستقلان با علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات و ظریف وزیر پیشنهادی امورخارجه خبر داد.

محمد دهقان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه صبح فردای فراکسیون نمایندگان ولایی با قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان خبر داد.