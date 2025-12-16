علت اختلاف هزینه سفر حج برای زائران چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حج و زیارت در پاسخ به پرسش‌های پرتکرار زائران، جزئیات مربوط به برخی مسائل مالی و اجرایی کاروان‌های زیارتی را اعلام کرد.

بر این اساس، زمان تحویل عکس و گذرنامه پس از نهایی شدن ثبت‌نام قطعی، از سوی مدیر کاروان به زائران اعلام خواهد شد و متقاضیان باید از هرگونه عجله در این خصوص خودداری کنند.

در خصوص علت اختلاف هزینه سفر، سازمان حج و زیارت اعلام کرده است که تفاوت قیمت کاروان‌ها ناشی از اختلاف در گروه قیمتی، سطح خدمات و درجه کیفی محل اقامت است.

همچنین مهلت پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سفر، حداکثر یک هفته پس از انتخاب کاروان تعیین شده و این فرآیند صرفاً به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «حج من» انجام می‌شود.

در پاسخ به پرسش درباره امکان هم‌سفری با خانواده و دوستان، این سازمان اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند با تشکیل گروه در سامانه، پیش از انتخاب کاروان اقدام کنند. پرداخت هزینه در این حالت به‌صورت جداگانه انجام خواهد شد.

سازمان حج و زیارت در پایان با تأکید بر برخی محدودیت‌های مهم خاطرنشان کرد: پس از انتخاب نهایی، تغییر کاروان امکان‌پذیر نیست و انتخاب کاروان در استان یا شهری غیر از اطلاعات ثبت‌شده در پیش‌ثبت‌نام مجاز نخواهد بود.