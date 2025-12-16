مولوی عبدالله ناروئی، از مدرسین اهل سنت شهر زاهدان و مدیر مؤسسه علوم اسلامی خاتم النبیین، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره نعمت‌های الهی گفت: قرآن کریم جامعه‌ای را مثال می‌زند که در آرامش و فراوانی به سر می‌برد اما با ناسپاسی، خود را دچار سختی و اضطراب کرد.

وی بیان کرد: هر جامعه‌ای برای رشد معنوی و مادی نیازمند فضایی پایدار و سالم است؛ فضایی که در آن مردم بتوانند با آرامش به عبادت، کار و زندگی شرافتمندانه بپردازند.

مدیر مؤسسه خاتم النبیین افزود: هرگونه بی‌ثباتی و ناامنی، مسیر پیشرفت و تولید را مختل می‌کند و جامعه را از دستیابی به اهداف بلند بازمی‌دارد.

ناروئی تأکید کرد: پیامدهای چنین وضعیت‌هایی قبل از هر چیز دامن خود مردم را می‌گیرد و مانع شکوفایی ظرفیت‌های منطقه می‌شود.

مولوی ناروئی نقش علما، نخبگان و عموم مردم را در تقویت همبستگی اجتماعی مهم دانست و گفت: همه اقشار باید نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئولیت داشته باشند و با رفتار و گفتار خود به آرامش عمومی کمک کنند.

وی تصریح کرد: همکاری و همدلی، زمینه‌ساز حرکت به سوی آینده‌ای سازنده‌تر است.

مدرس علوم دینی اهل سنت با اشاره به حادثه اخیر و جان‌باختن چند تن از نیروهای حافظ مرز، این اتفاق را ضایعه‌ای تلخ توصیف کرد و گفت: این افراد در حال انجام وظیفه بودند و جان خود را در راه خدمت به مردم از دست دادند.

وی افزود: چنین حوادثی چهره واقعی عاملان خشونت را آشکارتر می‌کند و ضرورت هوشیاری جامعه را یادآور می‌شود.

مولوی ناروئی در پایان برای جان‌باختگان طلب رحمت کرد و بر اهمیت همبستگی و همراهی مردم در شرایط کنونی تأکید نمود.