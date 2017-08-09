بررسی مجددمصوبه اینترنت نامحدود/افزایش قیمت دراین مصوبه درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد توقف اجرای مصوبه اینترنت نامحدود که اول مردادماه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده بود گفت: تصمیمی که در این مصوبه گرفته شد به نفع کاربران بود وما می خواستیم با توقف فروش اینترنت حجمی، اینترنت را با قیمت بهتری به کاربران ارائه کنیم اما انعکاس این خبر طوری بود که کاربران فکر کردند که این مصوبه به ضررشان است.

وی با بیان اینکه کاربران تا پیش از این برای خرید حجم اینترنت به صورت خرد خرد پول پرداخت می کردند ادامه داد: به همین علت متوجه نمی شدند که در ماه هزینه زیادی جهت خرید حجم اینترنت پرداخت می کردند برای مثال کاربر در ابتدا یک بسته اینترنت را به صورت ماهانه ۷ هزار تومان خریداری می کرد که این حجم ظرف ده روز به اتمام می رسید و به همین دلیل کاربر مجبور بود تا پایان ماه چند بار دیگر حجم اینترنت خریداری کند که در نهایت هزینه ای حدود ۲۵ هزار تومان پرداخت می کرد اما به نظرش می رسید که یک بسته اینترنتی ۸ هزار تومانی خریده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اما ما در مصوبه اینترنت نامحدود شرایطی را فراهم کرده ایم که کاربر با پرداخت ۱۰ هزار تومان ۶ گیگا بایت اینترنت داخلی و ۳ گیگا بایت اینترنت بین‌الملل مصرف کند اما به نظرش این قیمت بالا بود.

واعظی در پاسخ به این سوال که تحلیل ها نشان می دهد که این مصوبه افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی را برای اینترنت بین‌الملل کاربران به همراه خواهد داشت تأکید کرد: خیر این موضوع اصلا درست نیست و ما در مصوبه اول مردادماه از هر لحاظ قیمت را برای کاربران کاهش دادیم.

وی گفت: با وجود اینکه این مصوبه از هر لحاظ به نفع کاربران بود اما به دلیل فضایی که ایجاد شد و انعکاس خبر که برخی فکر کردند به ضررشان است، دستور توقف اجرای آن را دادند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر این اساس کمیته ای تشکیل شد تا این مصوبه را مجدداً بررسی کند.