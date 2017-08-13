تداعی واقعه عاشورا با خون مطهر شهید «محسن حججی»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: شهادت دردناک شهید پاسدار «محسن حججی» به دست تروریست‌های تکفیری در سوریه موجی از غم و اندوه را در کشور به راه انداخت. تکفیری‌های حرامی که چیزی جز قتل و غارت در قاموس آن‌ها معنی و مفهوم پیدا نمی‌کند، این شهید بزرگوار را در کمال مظلومیت سَر بریدند تا لکه ننگ بزرگ دیگری را بر پیشانی نحس خود حک کنند.

تکفیری‌ها طبق سنت دیرینه خود به تصویربرداری از لحظات اسارت شهید حججی مبادرت ورزیدند تا به زعم خود قدرت پوشالی و ناشی از توهم مفرط‌شان را به نمایش بگذارند؛ غافل از اینکه در تصویر معروفی که به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شده است، چیزی جز درماندگی تکفیریِ جلّادِ بد صورت و زشت سیرت و صلابت نگاه شهید حججی و ایستادگی مقتدرانه وی در لحظه اسارت را نشان نمی‌دهد؛ گویی که تکفیریِ ملعون به اسارت شهید بزرگوار درآمده است.

انتشار گسترده تصاویر اسارت شهید «محسن حججی» در رسانه‌ها که با سَر خود سربلندی یک ملت را به ارمغان آورد و در نهایت به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت رسید، موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشت.

بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران، سیاسیون، فرماندهان نظامی در داخل هر یک به نوبه خود با انتشار نامه و یا حتی یک پست در صفحات اجتماعی، همبستگی خود با شهید حججی را اعلام و بر حمایت از شهدای مدافع حریم تأکید کردند.

در این میان، انتشار گسترده تصاویر فوق الذکر در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب هایی را به دنبال داشت.

«منار صباغ» مجری شبکه لبنانی المنار : همیشه سعی می‌کردم عاشورا و ماجرای حسین شهید و شمر لعین را تخیل کنم؛ امروز دیدم و دیگر تخیل نخواهم کرد در همین ارتباط، «منار صباغ» مجری شبکه لبنانی المنار در یک پست توئیتری به تصویر منتشر شده از لحظه اسارت «محسن حججی» شهید مدافع حرم واکنش نشان داد. وی در پست توئیتری خود آورده است: همیشه سعی می‌کردم عاشورا و ماجرای حسین شهید و شمر لعین را تخیل کنم؛ امروز دیدم و دیگر تخیل نخواهم کرد.

به راستی که تصویر منتشر شده از شهید بزرگوار یادآور آنچیزی است که از عاشورا در کتب مختلف نقل شده است؛ صحراء و خیمه و دودهای سیاه. بنابراین، اگر این مجری لبنانی در این قاب تصویر، واقعه عاشوراء را تداعی کرده است، به خاطر شباهت بسیار زیاد آن با توصیفاتی است که از این روز به دستمان رسیده است.

از سوی دیگر، «عدنان محمود» سفیر سوریه در ایران در واکنش به این اقدام خصمانه علیه شهید حججی تأکید کرد: «خون مطهر شهید محسن حججی پیروزی را بر تروریسم تکفیری رقم می زند و در وجدان ملتهای منطقه زنده خواهد ماند».

وی گفت: «جنایت خون بار تشکیلات تروریستی داعش در حق شهید محسن حججی در مرز سوریه و عراق ادامه پرونده سیاه جنایتها و کشتارهای وحشیانه تشکیلات تروریستی تکفیری در سوریه ، عراق و منطقه است».

سفیر سوریه در تهران، مسؤولیت این جنایت وحشیانه و ددمنشانه را متوجه حامیان تروریستهای تکفیری در ایالات متحده، غرب و مزدوران آنان در منطقه که از لحاظ مادی و فکری تروریستهای تکفیری را در راستای تحقق نقشه های خود برای تخریب و تجزیه منطقه در خدمت به رژیم صهیونیستی شکل گرفته است، می‌داند».

عدنان محمود: خون مطهر شهید محسن حججی پیروزی را بر تروریسم تکفیری رقم می زند و در وجدان ملتهای منطقه زنده خواهد ماند واکنش‌های داخلی و خارجی به ریخته شدن خون پاک این شهید مظلوم در حالی است که برخی از رسانه‌های خارجی و اذناب آن‌ها در داخل این حادثه تلخ را دستمایه‌ای برای جوسازی علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و شهدای مدافع حرم قرار دادند.

رسانه‌های خارجی بدون اشاره به اقدام کثیف تروریست‌های تکفیری در به شهادت رساندن شهید حججی بار دیگر مسأله مشارکت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در جنگ سوریه را به میان کشیدند تا بدین طریق از رزمندگان اسلام علیه جبهه کفر و نفاق عقده گشایی کنند.

رسانه‌هایی چون العربیه و بی بی سی از تمامی ظرفیت‌های خود برای بیهوده جلوه دادن حضور رزمندگان مقاومت برای دفاع از مظلومین و حرم مطهر حضرت زینب (س) استفاده کردند تا بار دیگر ثابت کنند که حاضرند به هر قیمت اخلاق رسانه‌ای و حرفه‌ای خود را قربانی سیاست‌های ضد انسانی و کثیف اربابان آمریکایی ـ انگلیسی خود کنند.

متأسفانه برخی از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی معلوم الحال نیز در تبعیت از رسانه‌های بیگانه به یاوه سرایی در خصوص شهادت شهید حججی پرداختند تا یک بار دیگر چهره کریه خود در رویارویی با ارزشهای انقلاب اسلامی را به منصه ظهور رسانده باشند؛ کانال‌های تلگرامی که معلوم نیست چگونه باوجود حجم گسترده هتاکی‌های خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، شهداء هشت سال دفاع مقدس و شهداء مدافع حرم همچنان در یک فضای کاملا آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

در هر صورت، آنچه واضح است، اینکه خون مطهر شهید مظلوم «محسن حججی» روزی دامان تکفیری‌های ملعون را خواهد گرفت و ریشه آن‌ها را برای همیشه خواهد خشکاند. کما اینکه فرماندهان جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده اند در قبال این جنایت سکوت نخواهند کرد و تا از پای درآمدن آخرین عنصر تکفیری به نبرد علیه آن‌ها ادامه می‌دهند.

اکنون که شهید حججی از دار فانی رخت بربست و سربلند و سرافراز به دیدار معبود خود شتافت، حججی‌های بسیاری هستند که جای او را پر خواهند کرد و انتقامش را از تکفیری‌ها خواهند ستاند.