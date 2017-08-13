به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی به منزل شهید محسن حججی رفت و با خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

جلیلی خطاب به پدر این شهید گفت: این شهید پر افتخار حاصل تربیت صحیح خانواده ای چون شما بوده که این مساله جای تبریک دارد.

وی افزود: شهید حججی با شهادت ماندگار خودش، باعث شد تا حجت‌های بسیاری بر اهل تردید تمام شود و در زمانه‌ای که برخی ها نسبت به بعضی از مسایل دچار شک و تردید شده بودند، خون این شهید باعث روشنگری و برطرف شدن تردیدها شد.

جلیلی خطاب به همسر و مادر شهید نیز گفت: بدون تردید امروز شما در نزد ائمه علیه السلام و بویژه حضرت زینب سلام الله علیها جایگاه ویژه ای دارید.

وی در پایان تاکید کرد: حضور در منزل شهدا بویژه شهید حججی برای امثال بنده یک توفیق و افتخار بزرگ است و از خدا می‌خواهم تا هیچ گاه مدیون خون شهدا نشویم.