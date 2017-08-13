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۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۵۳

جلیلی:

در زمانه‌ای که برخی دچار تردید شدند خون حججی باعث برطرف شدن آن شد

در زمانه‌ای که برخی دچار تردید شدند خون حججی باعث برطرف شدن آن شد

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: در زمانه‌ای که برخی ها نسبت به بعضی از مسایل دچار شک و تردید شده بودند، خون شهید حججی شهید باعث روشنگری و برطرف شدن تردیدها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی به منزل شهید محسن حججی رفت و با خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

جلیلی خطاب به پدر این شهید گفت: این شهید پر افتخار حاصل تربیت صحیح خانواده ای چون شما بوده که این مساله جای تبریک دارد.

وی افزود: شهید حججی با شهادت ماندگار خودش، باعث شد تا حجت‌های بسیاری بر اهل تردید تمام شود و در زمانه‌ای که برخی ها نسبت به بعضی از مسایل دچار شک و تردید شده بودند، خون این شهید باعث روشنگری و برطرف شدن تردیدها شد.

جلیلی خطاب به همسر و مادر شهید نیز گفت: بدون تردید امروز شما در نزد ائمه علیه السلام و بویژه حضرت زینب سلام الله علیها جایگاه ویژه ای دارید.

وی در پایان تاکید کرد: حضور در منزل شهدا بویژه شهید حججی برای امثال بنده یک توفیق و افتخار بزرگ است و از خدا می‌خواهم تا هیچ گاه مدیون خون شهدا نشویم.

کد مطلب 4058288

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