پرسپولیس در پی حفظ صدرنشینی و روحیه برای بازی آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بازی از رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر و تنها بازی امشب، دیداری است بین تیم‌های پرسپولیس و سیاه جامگان؛ تیم صدرنشین پرسپولیس علی الظاهر برای حفظ این صدرنشینی در پایان هفته چهارم نباید کار سختی پیش رو داشته باشد و تنها می‌تواند با یک پیروزی خانگی کار خود را به پایان برساند.

به نظر می‌رسد سیاه جامگان با اکبر میثاقیان در این فصل به ثبات بهتری رسیده و از شرایطی معقول تر نسبت به فصل پیش بهره می‌برد و اگر روند این تیم به همین منوال باشد در پایان فصل برای حفظ سهمیه لیگ برتری لازم نیست جان به لب شوند. این تیم در پایان هفته سوم با ۴ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.

بزرگ ترین سئوال در خصوص پرسپولیس قبل از دیدار آسیایی این تیم حضور یا عدم حضور سید جلال حسینی در ترکیب اصلی سرخ پوشان است. کاپیتان پرسپولیس سه بازی ابتدایی این تیم را به دلیل مصدومیت از دست داد و برانکو در غیاب وی زوج انصاری - خلیل زاده را به کار گرفت که و خط دفاعی پرسپولیس با خوردن یک گل در سه بازی عملکرد خوب و قابل قبولی از خود به جای گذاشت.

سئوال دیگر پیش روی برانکو چگونگی استفاده از سه مهاجم خوب این تیم در جریان بازی است. احتمال این که طارمی در ترکیب اصلی نباشد چیزی در حد صفر است. اما این که علیپور و منشا چطوری و با چه شرایطی در این بازی بعنوان زوج طارمی به کار گرفته شوند سئوالی است که برانکو می‌تواند پاسخ آن را بدهد.

پیروزی در این دیدار به طور قطع و حتی مساوی در این دیدار تا حدود زیادی منجر به تثبیت صدرنشین سرخ پوشان در پایان هفته چهارم می شود. اما شکست احتمالی می‌تواند جایگاه این تیم را در صدر جدول به خطر بیندازد.

سیاه جامگان در صورت پیروزی در این بازی در بهترین حالت تا رده سوم جدول هم می‌تواند صعود کند و در صورت شکست در این دیدار در بدبینانه ترین شرایط تا رده دهم جدول هم می‌تواندن سقوط کند.

برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۵ مرداد

* پرسپولیس - سیاه جامگان - ورزشگاه آزادی - ساعت ۲۰:۴۵

حمید حاج ملک - محمدرضا ابوالفضلی - سجاد طوری - روح الله شرفی - ناظر: اسماعیل صفیری

پنجشنبه۲۶ مرداد

* سایپا - استقلال - ورزشگاه تختی - ساعت ۲۰:۴۵

محمد حسین زاهدی‌فر- حسن یوسفی - یعقوب سخندان - کوپال ناظمی - ناظر: زاهد بحرینی

* تراکتورسازی - نفت تهران - یادگار امام(ره)تبریز - ساعت ۱۹:۴۵

پیام حیدری - حمید سبحانی - مهدی شفیعی - سعاد وفا پیشه - ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* پارس جنوبی جم - صنعت نفت- تختی جم - بوشهر - ساعت ۲۰:۴۵

سید حسین زرگر - فرزاد بهرامی - فرهاد مروجی - سید علی میر غفاری - ناظر: محمود رفیعی

* ذوب آهن - سپاهان- فولاد شهر - اصفهان - ساعت ۲۰:۱۵

علیرضا فغانی - محمدرضا مدیر روستا - محمد عطایی - امید سعید فر - ناظر: مسعود عنایت

جمعه ۲۷ مرداد

* پد یده مشهد - استقلال خوزستان - ثامن الائمه - مشهد - ساعت ۱۸:۴۵

رضا عادل - هادی طوسی - عسگر محمدی - سید علی اصغر مومنی - ناظر: علیرضا کهوری

* سپیدرود رشت - پیکان - عضدی - گیلان - ساعت ۱۹:۳۰

بیژن حیدری - تورج عیوض محمدی - سید اسد حاج محمدی - محمد ملکی - ناظر: ابوطالب طاهریان

* فولاد خوزستان - گسترش فولاد - غدیر - اهواز- ساعت ۲۰:۳۰

سید رضا مهدوی - بابک داوری - جلیل شعرانی - وحید صالحی - ناظر: خداداد افشاریان