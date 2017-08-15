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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱:۱۸

ترامپ هر دو طرف خشونت های شارلوتسویل را سرزنش کرد

ترامپ هر دو طرف خشونت های شارلوتسویل را سرزنش کرد

رئیس جمهور آمریکا هر دو طرف درگیری در خشونت های شهر شارلوتسویل را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی از برج ترامپ در نیویورک، هر دو طرف درگیری ها و خشونت های اخیر در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را سرزنش کرد.

وی همچنین انتقادها از واکنش دیرهنگام خود به حوادث شارلوتسویل را که طی آن یک زن ۳۲ ساله کشته شد، رد کرد.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در اقدامی دیرهنگام و طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران، حوادث نژادپرستانه شهر شارلوتسویل را محکوم کرد.

وی با اشاره به حوادث روز پیش از آن در شارلوتسویل گفت: مهم نیست رنگ پوست ما چه رنگی باشد. همه ما تحت یک قانون زندگی می کنیم و به یک پرچم احترام می گذاریم.

کد مطلب 4060420

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