ترامپ هر دو طرف خشونت های شارلوتسویل را سرزنش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی از برج ترامپ در نیویورک، هر دو طرف درگیری ها و خشونت های اخیر در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را سرزنش کرد.

وی همچنین انتقادها از واکنش دیرهنگام خود به حوادث شارلوتسویل را که طی آن یک زن ۳۲ ساله کشته شد، رد کرد.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در اقدامی دیرهنگام و طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران، حوادث نژادپرستانه شهر شارلوتسویل را محکوم کرد.

وی با اشاره به حوادث روز پیش از آن در شارلوتسویل گفت: مهم نیست رنگ پوست ما چه رنگی باشد. همه ما تحت یک قانون زندگی می کنیم و به یک پرچم احترام می گذاریم.