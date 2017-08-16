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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۵۵

از سوی روحانی صورت گرفت؛

ابلاغ قانون همکاری در زمینه واکنش به شرایط اضطراری در خزر

ابلاغ قانون همکاری در زمینه واکنش به شرایط اضطراری در خزر

رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ در مجلس به تصویب رسید و سپس در تاریخ ۱۳۰۶/۵/۱۱ در شورای نگهبان تایید شد.

وزیران کشور پنج دولت ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این موافقتنامه را مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده است در مهرماه ۱۳۹۳ (سپتامبر ۲۰۱۴) در شهر آستاراخان روسیه امضاء کردند.

بر اساس این موافقتنامه "واکنش به شرایط اضطراری"؛ شامل عملیات نجات و دیگر اقدامات اضطراری که در صورت بروز شرایط اضطراری صورت می گیرد و هدف از آنها نجات دادن جان افراد و حفظ سلامتی آنها، حفاظت از محیط زیست و کاهش میزان خسارت ها و صدمات مادی است و مناطق شرایط اضطراری را نیز در بر می گیرد.

کد مطلب 4061424

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