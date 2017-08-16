ابلاغ قانون همکاری در زمینه واکنش به شرایط اضطراری در خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ در مجلس به تصویب رسید و سپس در تاریخ ۱۳۰۶/۵/۱۱ در شورای نگهبان تایید شد.

وزیران کشور پنج دولت ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این موافقتنامه را مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده است در مهرماه ۱۳۹۳ (سپتامبر ۲۰۱۴) در شهر آستاراخان روسیه امضاء کردند.

بر اساس این موافقتنامه "واکنش به شرایط اضطراری"؛ شامل عملیات نجات و دیگر اقدامات اضطراری که در صورت بروز شرایط اضطراری صورت می گیرد و هدف از آنها نجات دادن جان افراد و حفظ سلامتی آنها، حفاظت از محیط زیست و کاهش میزان خسارت ها و صدمات مادی است و مناطق شرایط اضطراری را نیز در بر می گیرد.