مراسم وداع با پیکر مطهر ۷ شهید گمنام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر هفت شهید گمنام، شامگاه یکشنبه با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم همزمان با مراسم گرامیداشت شهدای حماسه پاوه در مسجد النبی(ص) طاق بستان شهر کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله شیخ مصطفی علما در این مراسم با تسلیت شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام اظهار داشت: جود و سخاوت در این امام عزیز ظهور و بروز کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان کرد: مشاور وزیر امور خارجه آمریکا می گوید اگر به سراغ ایران نروید، ایران تبدیل به یک امپراطوری اسلامی می‌شود؛ امام(ره) و مقام معظم رهبری باقاطعیت مقابل آمریکا ایستادند.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: امام جواد علیه السلام به همه ما سفارش فرمود که عزت ما وابسته به بی نیازی به دنیاست، ما آن اقتدار و صلابت و عزت اسلامی که امروز در سوریه می‌بینیم حججی ها آنطور با صلابت و ایستادگی می‌کنند، را از اهل بیت علیهم السلام داریم.

آیت الله علما بیان کرد: باید فقط مواضع و تفکر و مسیر اسلام را دنبال کنیم تا موفق باشیم، امام راحل و مقام معظم رهبری آنچنان انقلاب را محافظت و مراقبت می‌کنند که مبادا چپ و راست منحرف شود.

آیت الله علما افزود: سبک و سیاق امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهیم و همه ما وظیفه داریم با چنگ و دندان ارزشهای اسلامی را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان کرد: امروز دنیا روی اقتدار و عزت جوانان جمهوری اسلامی ایران حساب باز میکند.

در این مراسم مداحان اهل بیت علیهم السلام به ذکر رشادت‌های شهدا و حماسه های هشت سال دفاع مقدس پرداختند.