بازگشت استقلال به سیستم استفاده از دو هافبک دفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از یک هافبک دفاعی، روشی بود که علیرضا منصوریان برای دیدار مقابل سایپا در پیش گرفت. روشی که در نهایت جواب نداد و آبی پوشان در پایان آن بازی با شکست میدان را ترک کردند.
این موضوع سرمربی آبی پوشان را بر آن داشت تا برای دیدار این تیم مقابل پدیده بار دیگر به استفاده از دو هافبک دفاعی رویکرد پیدا کند. بر این اساس آبی پوشان در حالی روز سه شنبه میزبان پدیده مشهد هستند که احتمال استفاده همزمان از امید نورافکن و روزبه چشمی در این تیم به حداکثر میرسد.
تیمهای فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر سه شنبه ۳۱ مرداد از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر میروند. این دیدار در حالی انجام میشود که هیچ یک از دو تیم دیدارهای هفته چهارم خود را با پیروزی پشت سر نگذاشتهاند.
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