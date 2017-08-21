آغاز ساخت و تعمیر ۲۵۰۰ واحد مسکونی مددجویان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مرادی، سرپرست مدیریت تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه تامین مسکن مددجویان یکی از فعالیتهای اصلی این نهاد است که با هدف توانمندی انجام می شود، بیان کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد ساخت، تعمیرات کلی و جزئی و تکمیل واحدهای نیمه تمام توسط کمیته امداد استان تهران از محل اعتبارات دولتی، صدقات و مشارکت های مردمی در سال جاری انجام می شود.

سرپرست مدیریت تامین مسکن کمیته امداد استان تهران با اشاره به افزایش پنج برابری اعتبارات بخش مسکن مددجویی در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته افزود: امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان به بخش مسکن مددجویی اختصاص یافته است؛ کمک به خرید مسکن برای مددجویان در قالب پرداخت تسهیلات بلاعوض، کمک های خیران و آورده مددجو انجام می شود.

وی از انعقاد تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران سیدالشهداء (ع) و محمد رسول الله برای تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان تحت حمایت خبر داد و گفت: تعمیر و بازسازی ۵۰۰ واحد مسکونی به صورت مشترک با بسیج سازندگی سپاه پاسداران سیدالشهدا (ع) و ۴۰۰ مورد تعمیر و بازسازی نیز به صورت مشترک با بسیج سازندگی سپاه پاسداران محمد رسول الله تهران بزرگ هدف گذاری شده است.

مرادی ضمن تشکر از خیران مسکن مددجویی جهت مشارکت در خدمات عمرانی این نهاد، گفت: با توجه به محدودیت سهمیه ها و اعتبارات دولتی و کمیته امداد در صورت کمک خیران امکان خدمات رسانی به تعداد بیشتری از مددجویان تحت حمایت این نهاد فراهم می شود.

سرپرست مدیریت تامین مسکن کمیته امداد استان تهران یادآور شد: سقف پرداخت تسهیلات ساخت، بهسازی و بازسازی کمیته امداد به مددجویان روستایی ۱۵ میلیون تومان و برای مددجویان شهری ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این تسهیلات بلاعوض با اولویت ارائه مناطق محروم و روستایی به مددجویان مشمول تحت حمایت پرداخت می شود.

شایسته ذکر است؛ کمیته امداد استان تهران در سال ۹۵ نسبت به هزار و ۴۲۶ مورد تعمیر ، ۳۰۱ مورد ساخت و تکمیل مسکن شهری و روستایی و همچنین چهار واحد نیمه تمام مسکن شهری و روستایی اقدام کرده است.