سقوط مرگبار پسر جوان از طبقه چهارم/ آغاز تحقیقات جنایی 

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه ۲۹ مرداد ماموران کلانتری ۱۳۷ نصر در جریان مرگ مرموز پسر جوانی در خیابان ستارخان قرار گرفتند.

خیلی زود تیمی از ماموران در محل حاضر شدند و مشخص شد امیر ۲۱ ساله از طبقه چهارم ساختمان به پایین سقوط کرده است.

بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای جنایی ماموریت پیدا کردند تا راز این سقوط مرموز را فاش کنند.

کارآگاهان در این مرحله پی بردند که پسر جوان در طبقه چهارم این ساختمان به صورت مجردی زندگی می کند و بررسی از جسد نشان از آن داشت که هیچ آثار درگیری روی بدن او وجود ندارد.

در ادامه مشخص شد که امیر از پنجره طبقه چهارم به پایین سقوط کرده است.

بازپرس مدیر روستا دستور داد تا جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات در این پرونده در اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.