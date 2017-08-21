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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

سقوط مرگبار پسر جوان از طبقه چهارم/ آغاز تحقیقات جنایی 

سقوط مرگبار پسر جوان از طبقه چهارم/ آغاز تحقیقات جنایی 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به دستور بازپرس کشیک دادسرای جنایی ماموریت یافتند راز سقوط مرگبار پسر جوان از طبقه چهارم خانه مجردی در محله ستارخان را فاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه ۲۹ مرداد ماموران کلانتری ۱۳۷ نصر در جریان مرگ مرموز پسر جوانی در خیابان ستارخان قرار گرفتند.

خیلی زود تیمی از ماموران در محل حاضر شدند و مشخص شد امیر ۲۱ ساله از طبقه چهارم ساختمان به پایین سقوط کرده است.

بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای جنایی ماموریت پیدا کردند تا راز این سقوط مرموز را فاش کنند.

کارآگاهان در این مرحله پی بردند که پسر جوان در طبقه چهارم این ساختمان به صورت مجردی زندگی می کند و بررسی از جسد نشان از آن داشت که هیچ آثار درگیری روی بدن او وجود ندارد.
در ادامه مشخص شد که امیر از پنجره طبقه چهارم به پایین سقوط کرده است.

 بازپرس مدیر روستا دستور داد تا جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات در این پرونده در اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

کد مطلب 4065250

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