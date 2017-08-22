به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اشرف غنی» از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان که شب گذشته اعلام شد تشکر کرد.

غنی با ابراز قدردانی از حکومت آمریکا افزوده که از رئیس‌جمهور ترامپ و مردم آمریکا به‌خاطر اعلام حمایت‎ ‎شان از تلاش‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به‌خودکفایی و مبارزۀ مشترک‌ برای غلبه بر تروریسم و رهایی منطقه از تهدید و خطراین پدیده سپاسگذاری می‌کند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته در یک سخنرانی که بطور زنده از رسانه‌های آمریکایی پخش شد، راهبرد دولت خود در قبال این بحران را اعلام کرد.

در سخنرانی رئیس‌جمهوری ایالات متحده شماری از نیروهای احتمالی در افغانستان مشخص نشده‌ و ترامپ گفته قصد ندارد در مورد شمار نیروها یا جزئیات عملیات نظامی در آینده حرفی بزند.

ترامپ در سخنرانی خود از خروج عجولانه نیروهای نظامی آمریکا از عراق انتقاد کرده‌ و می‌گوید این خروج به حضور و تقویت داعش انجامید و ایالات متحده نباید اجازه دهد اتفاق مشابهی در افغانستان بیافتد.

در پی این سخنرانی، جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز اعلام کرد از ستاد مشترک ارتش آن کشور خواسته تا اقدامات لازم برای عملی‌کردن راهبرد تازه را آغاز کند.