بهروز دیجوریان مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر درباره فعالیتهای تازه خود گفت: به تازگی درباره انتشار ترجمه ترکیام از کتاب «فلسفه معاصر ایران» نوشته دکتر رضا داوری اردکانی با یک ناشر در ترکیه به تفاهم رسیدهام.
وی افزود: با درخواستی که انتشارات وصال در استانبول داشت، ترجمه این کتاب را شروع کردهام. نسخه فارسی این کتاب در سال ۹۰ توسط انتشارات سخن منتشر و راهی بازار نشر شد و در سال ۹۵ هم به چاپ دوم رسید. قرارم با ناشر ترکی این بود که ظرف مدت مشخصی ترجمه آن را تحویل بدهم.
این مترجم در ادامه گفت: انتشارات وصال در ترکیه، متوجه آثار نویسندگان ایرانی است و سعی دارد ترجمه آثار آن ها را چاپ کند. به این ترتیب، ترجمه ترکی «فلسفه معاصر ایران» به زودی با ۵۰۰ صفحه توسط این ناشر در ترکیه منتشر و عرضه می شود.
دیجوریان گفت: قرار است ترجمه مترجم دیگری از کتاب «شعله طور» اثر دکتر عبدالحسین زرینکوب هم بهزودی توسط همین ناشر به چاپ برسد. همچنین به تازگی ترجمه ترکی «رباعیات بابا افضل کاشانی» را هم به پایان رساندهام که قرار است درباره ناشرش تصمیم بگیرم.
