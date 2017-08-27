پیروزی شهرداری تبریز برابر اکسین البرز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری تبریز در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول کشور موفق شد با یک گل از سد میهمان خود اکسین البرز عبور کند. این اولین پیروزی فصل برای تیم شهرداری تبریز و نخستین شکست فصل برای تیم اکسین البرز بود.

در این بازی علی محمد چراغی با گل زودهنگام و دقیقه سوم خود تیم میزبان را پیش انداخت و اکسینی‌ها در نهایت نتوانستند این گل را جبران کرده و بازی با همان یک گل به سود شهرداری به پایان رسید.

شهرداری با امتیازات این بازی ۳ امتیازی شد و اکسین نیز روی همان ۴ امتیازی که از هفته های گذشته داشت باقی ماند.