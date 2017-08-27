ادامه صدرنشینی خوزستانی ها در لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، عصر امروز تیم های نفت مسجدسلیمان و شهرداری ماهشهر با برتری در برتری در برابر حریفان به روند صدرنشینی خود ادامه دادند.

نفت مسجدسلیمان پس از سه پیروزی روحیه بخش در لیگ یک و جام حذفی، عازم بوشهر شده بود تا با شکست دادن تیم بدون امتیاز ایرانجوان بوشهر در صدر جدول مسابقات باقی بماند و بازیکنان ایرانجوان هم دنبال کسب اولین پیروزی در فصل جاری بودند.

در نیمه اول این مسابقه در هوای شرجی بوشهر توپی از خط دروازه‌های دوتیم عبور نکرد. مصدومت پیمان میری مهاجم سرعتی نفتی‌ها از حوادث مهم این نیمه بود، اما احمد حجتی که به‌عنوان جانشین میری به زمین آمد، در هشتمین دقیقه از نیمه دوم با استفاده از پاس علی‌نژاد دروازه‌ی میزبان را گشود.

ایرانجوان که در نیمه دوم با اضافه کردن احمد الجبوری مهاجم خوزستانی و حضور سه بازیکن خوزستانی دیگر به اسامی حمدالله ابدام، عل بیگدلی و سجاد فیض‌اللهی به دروازه‌ نفت مسجدسلیمان حمله می‌کرد، پس از دریافت گل بر شدت حملاتش افزود تا از این شکست خانگی فرار کند. بازیکنان نفت مسجدسلیمان هم که با پیش کشیدن یاران ایرانجوان فضای مناسبی در خط دفاعی حرف برای شکل دادن ضدحملات پیدا کرده بودند، در دقیقه ۶۸ تا مرز زدن گل دوم پیش رفتند که محمد علی‌نژاد این فرصت عالی را از دست داد تا شانس با تیم بوشهری یار باشد.

در ادامه این نیمه، شوت میثم خداشناس در دقیقه ۷۲ با واکنش یوسف بهزادی دروازه‌بان نفت برگشت داده شد و ضربه سر دقیقه ۹۰ محمد طارمی هم راهی به دروازه‌ی نفتی‌ها پیدا نکرد تا شاگردان محمود فکری با کسب سومین پیروزی ۹ امتیازی شوند.

شهرداری ماهشهر نیز که پس از حذف شدن از جام حذفی همه‌ تمرکزش را به ادامه لیگ یک معطوف کرده است، در دیدار خانگی در برابر برق جدید شیراز با حمایت هوادارانش دنبال کسب امتیازات کامل بود تا به صدرنشینی در لیگ یک ادامه دهد.

ماهشهری‌ها تا دقیقه ۸۸ برای گشودن دروازه‌ میهمان شیرازی منتظر ماندند و در این دقیقه بود که محمد پورسواریان قفل دروازه برق جدید را گشود تا سه امتیاز شیرین در هوای شرجی ماهشهر نصیب یاران شهرداری شود و این تیم با ۹ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ یک باقی بماند.

