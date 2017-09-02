۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

فاز سوم یارانه صادراتی واریز نشد؛

دامداران ۷۰ درصد مطالباتشان را گرفتند/ جولان یونجه و جو در بازار

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ۷۰درصد مطالبات دامداران پرداخت و دربرخی استان‌ها واریز مطالبات به روز شده، گفت:افزایش قیمت یونجه وجو نرخ تمام شده شیر را ۸۰ تومان گران کرد.

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز واریز نشده است، اظهار داشت: حدود یک ماه است که منتظریم تا فاز سوم یارانه پرداخت شود؛ اما مسئولان فقط امروز و فردا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی شیرخام همچنان ادامه دارد، گفت: بیش از ۷۰ درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و در برخی استان‌ها نیز، واریز مطالبات به روز شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه ارز مرجع جو دامی حذف شده و بانک مرکزی ارز یونجه را هم نمی‌دهد، افزود: افزایش قیمت این دو نهاده ۸۰ تومان قیمت تمام شده تولید شیرخام را افزایش داده و آن را به بالای ۱۳۸۰ تومان رسانده است؛ در حالی که کارخانجات شیرخام از دامداران ۱۲۵۰ تومان خریداری می کنند.

به گفته مقدسی، در حال حاضر قیمت یونجه داخلی ۱۱۵۰ تومان؛ یونجه وارداتی ۱۳۶۰ تومان و جو ۱۰۱۰ تومان است.

