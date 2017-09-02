تصویب «چهره به چهره» ۳ سال طول کشید/ از آرایشگاه تا کلینیک زیبایی

سعید فرهادی نویسنده فیلمنامه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «چهره به چهره» که قرار است در شبکه پنج به تولید برسد و فیلمنامه آن بیان کرد: فیلمنامه این سریال ۴۰ قسمت دارد که حدود ۱۰ قسمت از آن به نگارش درآمده است.

وی ادامه داد: البته من ترجیح می دهم حداقل نصف فیلمنامه این سریال آماده و بعد وارد تولید شود. در حال حاضر هم منتظر یک سری مسایل اداری هستیم و نگارش متن ادامه پیدا می کند.

نمایش دو دیدگاه درباره جراحی‌های زیبایی

این نویسنده درباره قصه سریال «چهره به چهره» که به جراحی های زیبایی می پردازد، توضیح داد: قصه این سریال بسیار جدی است و من سعی کردم داستان با جزییاتی از اتفاقات و دیدگاه ها باشد. وجه تمایز داستان هم نگاهی است که در سریال مطرح می شود چون در واقعیت دو دیدگاه در جامعه وجود دارد یکی از طرف جوانان که عمل های زیبایی را لازم و بدون اشکال می بینند و نگاهی که این اقدام را محکوم می کند با این توجیه که چرا باید در خلقت خود دست برد و این سیرت است که اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: این ۲ طیف هر یک از زاویه ای به موضوع نگاه می کنند و من این دیدگاه ها را وارد داستان می کنم تا هر دو طرف یکدیگر را درک و بهتر تصمیم گیری کنند و فکر می کنم اگر یک طرف را نشان دهیم کمکی به حل این پدیده در جامعه نکرده ایم.

تاکید روی سیرت است اما صورت نفی نمی شود

نویسنده سریال «پریا» با اشاره به ابعاد گسترده عمل های زیبایی و آنچه که در سریال به تصویر درمی آید، بیان کرد: این قضیه ابعاد بسیار گسترده ای دارد و آنچه که بیشتر می توان روی آن مانور داد و مردم را نسبت به موضوع آگاه کرد شرایطی است که منجر به این عمل های زیبایی می شود. اگر کسی که مخالف و یا موافق این عمل هاست این شرایط و تبعات آنها را ببیند می تواند خودش تصمیم بگیرد. شرایطی هست که اصلا عمل زیبایی ضروری نیست و شخص خود را به دردسر می اندازد و زمانی هم قضیه بالعکس است.

فرهادی ادامه داد: به هر حال مردم شعور بالایی دارند و نیازی نیست من برای آنها نسخه بپیچم. خودشان می توانند به برآیندی برسند که کدام راه بهتر است. قطعا توصیه هایی هم از سمت سازمان صداوسیما وجود دارد که تاکید بیشتر روی سیرت انسان هاست که کاملا هم درست است اما هیچ کس صورت و ظاهر را نیز نفی نمی کند.

به تصویب رسیدن فیلمنامه این سریال حدود سه سال طول کشید

وی که برای نگارش فیلمنامه هایش تحقیقاتی هم انجام می دهد درباره این سریال توضیح داد: به تصویب رسیدن فیلمنامه این سریال حدود سه سال طول کشید چون موضوع حساسی است و خوشبختانه شبکه پنج و آقای الماسی مدیر گروه فیلم و سریال این شبکه این نیاز را در جامعه احساس کردند که اکنون باید چنین سریالی ساخته شود و حمایت کردند.

فرهادی در پایان گفت: من در این سه سال به صورت پراکنده تحقیقات میدانی، مطالعه ای و گفتگویی داشتم و حدود چهار ماه هم به شکلی جدی تر تحقیق کردم که از سوال درباره آرایشگاه های زنانه تا کلینیک های زیبایی تا طلاق هایی را که به دلیل عمل های زیبایی انجام گرفته بود، شامل می شد.