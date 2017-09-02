شناسایی بقایای معماری چشمگیر در تپه گنج دره هرسین کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، حجت دارابی، سرپرست گمانه زنی، کاوش برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گنج دره هرسین امروز با اعلام این خبر گفت: کاوش بازنگری تپه گنج دره هرسین، کرمانشاه با هدف بررسی و مطالعه گاهنگاری زمان استقرار و اقتصاد معیشتی ساکنان آغاز شد.

او در ادامه افزود: کاوش در یک برش لایه­ نگاری در کنار گودال به جای مانده از کاوش قبلی اسمیت در حال انجام است و تاکنون منجر به شناسایی بقایای معماری چشمگیری شامل اتاقکهای چینه­ای و خشتی شده که بعضاً دارای شاخ و جمجمه حیواناتی مانند بز، گوسفند و گوزن در داخل خود هستند.

دارابی با اشاره به این نکته که براساس برنامه ، گمانه­زنی برای تعیین عرصه و حریم گنج­دره در کنار کاوش توسط هیأت مشترک ایرانی-دانمارکی انجام می­شود، افزود: اصولاً گنج­دره از ماندگاری قابل توجهی در بقایای و شواهد باستان­شناسی مانند معماری و اشیاء گلی در مقایسه با دیگر محوطه­های نوسنگی ایران برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی موارد ارتفاع اتاقکهای به دست آمده نزدیک به 2 متر است.

او با ابراز تاسف از این که محل کاوشهای بسیار گسترده قبلی در دهه­های 50-1340 خورشیدی در پایان کار پر نشده، گفت: این امر باعث تخریب و فرسایش بیشتر محوطه در سالهای گذشته شده است.

تخریب مضاعف با حفاری های غیرمجاز

دارابی با اشاره به این که حفاریهای غیرمجاز نیز باعث تخریب مضاعف محوطه شده است گفت: امیدواریم با همکاری نهادهای مختلف بتوان در راستای حفظ این اثر بسیار مهم اقدامات علمی و حفاظتی و نیز فرهنگ­سازی در بین مردم محلی انجام داد.

او اظهار داشت: انتظار می­رود نتایج نهایی این کاوش منجر به بازنگری دقیق اطلاعات پیشین ما از تپه گنج­دره شود که این مهم پس از پایان کاوش و تحلیل شواهد و مدارک به دست آمده از آن ممکن خواهد شد.

این باستان شناس در ادامه افزود: پیرو انعقاد تفاهم نامه پنج ساله بین دانشگاه رازی، دانشگاه کپنهاگ و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور طرحی با عنوان «ردیابی تغییرات فرهنگی و محیطی: فراپارینه­سنگی و نوسنگی در دره سیمره، زاگرس مرکزی» تعریف شده و از سال قبل با سرپرستی مشترک اساتید گروههای باستان­شناسی دانشگاههای مورد اشاره و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه شروع شده است.

گذار از دوران شکارورزی به شروع کشاورزی

به گفته دارابی، این طرح به دنبال مطالعه چگونگی گذار جوامع از دوران گردآوری غذا و شکارورزی به شروع کشاورزی و تولید غذا در زاگرس مرکزی با نگاهی منطقه­ای است تا بتواند نقش این منطقه را در مهمترین اتفاق تاریخ زندگی انسان (انقلاب کشاورزی) روشن­تر کرده و کفه ترازو را تا حدودی به سمت ایران سنگین کند.

او با اشاره به تمرکز مرحله دوم این طرح بر بازنگری تپه معروف گنج­دره هرسین گفت: به رغم کاوشهای گسترده قبلی در این محوطه به سرپرستی فیلیپ اسمیت کانادایی در قبل از انقلاب و نیز با وجود اهمیت باستان­شناسی آن، اطلاعات مختصر و ضدونقیضی به ویژه از نظر معیشت و گاهنگاری از گنج­دره در دسترس است.

به گفته دارابی، این در حالی است که در سالهای اخیر روش های جدید مطالعاتی در باستان­شناسی دنیا رایج شده که در زمان کاوشهای قبلی وجود نداشته است.