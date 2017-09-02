شناسایی بقایای معماری چشمگیر در تپه گنج دره هرسین کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، حجت دارابی، سرپرست گمانه زنی، کاوش برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گنج دره هرسین امروز با اعلام این خبر گفت: کاوش بازنگری تپه گنج دره هرسین، کرمانشاه با هدف بررسی و مطالعه گاهنگاری زمان استقرار و اقتصاد معیشتی ساکنان آغاز شد.
او در ادامه افزود: کاوش در یک برش لایه نگاری در کنار گودال به جای مانده از کاوش قبلی اسمیت در حال انجام است و تاکنون منجر به شناسایی بقایای معماری چشمگیری شامل اتاقکهای چینهای و خشتی شده که بعضاً دارای شاخ و جمجمه حیواناتی مانند بز، گوسفند و گوزن در داخل خود هستند.
دارابی با اشاره به این نکته که براساس برنامه ، گمانهزنی برای تعیین عرصه و حریم گنجدره در کنار کاوش توسط هیأت مشترک ایرانی-دانمارکی انجام میشود، افزود: اصولاً گنجدره از ماندگاری قابل توجهی در بقایای و شواهد باستانشناسی مانند معماری و اشیاء گلی در مقایسه با دیگر محوطههای نوسنگی ایران برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی موارد ارتفاع اتاقکهای به دست آمده نزدیک به 2 متر است.
او با ابراز تاسف از این که محل کاوشهای بسیار گسترده قبلی در دهههای 50-1340 خورشیدی در پایان کار پر نشده، گفت: این امر باعث تخریب و فرسایش بیشتر محوطه در سالهای گذشته شده است.
تخریب مضاعف با حفاری های غیرمجاز
دارابی با اشاره به این که حفاریهای غیرمجاز نیز باعث تخریب مضاعف محوطه شده است گفت: امیدواریم با همکاری نهادهای مختلف بتوان در راستای حفظ این اثر بسیار مهم اقدامات علمی و حفاظتی و نیز فرهنگسازی در بین مردم محلی انجام داد.
او اظهار داشت: انتظار میرود نتایج نهایی این کاوش منجر به بازنگری دقیق اطلاعات پیشین ما از تپه گنجدره شود که این مهم پس از پایان کاوش و تحلیل شواهد و مدارک به دست آمده از آن ممکن خواهد شد.
این باستان شناس در ادامه افزود: پیرو انعقاد تفاهم نامه پنج ساله بین دانشگاه رازی، دانشگاه کپنهاگ و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور طرحی با عنوان «ردیابی تغییرات فرهنگی و محیطی: فراپارینهسنگی و نوسنگی در دره سیمره، زاگرس مرکزی» تعریف شده و از سال قبل با سرپرستی مشترک اساتید گروههای باستانشناسی دانشگاههای مورد اشاره و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه شروع شده است.
گذار از دوران شکارورزی به شروع کشاورزی
به گفته دارابی، این طرح به دنبال مطالعه چگونگی گذار جوامع از دوران گردآوری غذا و شکارورزی به شروع کشاورزی و تولید غذا در زاگرس مرکزی با نگاهی منطقهای است تا بتواند نقش این منطقه را در مهمترین اتفاق تاریخ زندگی انسان (انقلاب کشاورزی) روشنتر کرده و کفه ترازو را تا حدودی به سمت ایران سنگین کند.
او با اشاره به تمرکز مرحله دوم این طرح بر بازنگری تپه معروف گنجدره هرسین گفت: به رغم کاوشهای گسترده قبلی در این محوطه به سرپرستی فیلیپ اسمیت کانادایی در قبل از انقلاب و نیز با وجود اهمیت باستانشناسی آن، اطلاعات مختصر و ضدونقیضی به ویژه از نظر معیشت و گاهنگاری از گنجدره در دسترس است.
به گفته دارابی، این در حالی است که در سالهای اخیر روش های جدید مطالعاتی در باستانشناسی دنیا رایج شده که در زمان کاوشهای قبلی وجود نداشته است.
