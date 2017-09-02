ارتقای کیفیت خودروها مطالبه عمومی باشد/سه عامل مرگ و میر در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن نوری اظهار کرد: سه عامل اصلی جاده، خودرو و انسان در بروز حوادث ترافیکی نقش دارد که تمرکز برای اصلاح هر سه لازم است.

وی ادامه داد: البته ارتقای زیرساخت های حمل و نقل کشور و خودروها برای عموم قابل انجام نیست و این دو عامل می بایست در سیاستگذاری های کلان کشور مورد توجه باشد؛ اما مردم با رعایت نکات فرهنگ ترافیکی قادر خواهند بود تا حد قابل توجهی دو عامل دیگر را در کنترل داشته باشند.

نوری با بیان اینکه در حال حاضر آمار حوادث ترافیکی در کشور، هم از نظر تعداد و هم شدت، قابل قبول نیست؛ گفت: اگرچه تلاش های موثر سازمان های مرتبط طی دهه گذشته تا حد قابل توجهی منجر به کاهش حوادث ترافیکی شده است.

معاون عملیات اورژانس کشور، سه عامل مرگ و میر در کشور را چنین عنوان کرد: بیماری های قلبی و عروقی (۴۴.۱۳ درصد)، سرطان ها و تومورها (۱۵.۹ درصد) و حوادث (۱۰.۲ درصد)؛ که حوادث ترافیکی با احتساب ۴.۴۶ درصد، چهارمین علت فوتی ها به شمار می آید.

نوری در ادامه تاکید کرد: ارتقای کیفیت خودروها می بایست مطالبه عمومی باشد تا خودروسازان ملزم به رعایت نکات ایمنی و بهره گیری از دانش روز شوند.

وی افزود: همواره بر این نکته تاکید می شود که پیشگیری مقدم بر درمان است؛ بنابراین ممانعت از بروز حادثه با اصلاح جاده، خودرو و فرهنگ ترافیکی، بیشترین اهمیت را در اصلاح فرآیندهای مربوطه دارد.

معاون عملیات اورژانس کشور در پایان اظهارداشت: توسعه اورژانس های هوایی، زمینی، بیمارستانی و تربیت متخصص طب اورژانس به منظور استقرار در بخش های اورژانس تروما و استانداردسازی کیفیت خدمات پیش بیمارستانی در حال انجام بوده که در بهبود خدمات پس از حادثه نقش بسزایی دارد.