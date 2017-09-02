جهانی شدن شهید حججی برگرفته از تصویرپردازی خداوند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاحیه اولین اردوی فرهنگی و آموزشی، فعالین فرهنگی دانشگاههای آزاد اسلامی در واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد را از نهادهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: تأسیس دانشگاه آزاد برآمده از دل انقلاب و برای مرتفع شدن کاستیهای نظام آموزشی بود.
وی درباره فلسفه پسوند اسلامی در نام دانشگاه آزاد افزود: پسوند اسلامی به این معنا گذاشته شد که این دانشگاه یک الگوی خوب اسلامی در جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر به الگوهای اسلامی باشد و دانشگاه آزاد به عنوان یکی از نهادهای انقلاب در کنار دیگر نهادها هم چون جهاد و سپاه، باید بیشترین تلاش را در این راستا انجام دهد.
عضو شورای انقلاب فرهنگی درباره برخی نکات حائز اهمیت در دانشگاه آزاد تصریح کرد: در مورد دانشگاه آزاد، یکی از مسائل حیاتی و موردتوجه وضع ظاهری و فضای دانشگاه است که همین فضا در مواقعی باعث قضاوتهای کلیتر در مورد اصل دانشگاه میشود که در رهبر معظم انقلاب درباره ظاهر دانشگاه به کرات تأکید کردهاند که طرح اسلامی کردن ظاهر دانشگاه از جمله این تأکیدات است.
وی در ادامه بیان داشت: اگر محیط دانشگاه، اسلامی شود، خیلی از بذرهای خودش را در این محیط نشان خواهد داد و هم ظاهر دانشگاه و هم ظاهر دانشجویان باید در شأن یک طالب علم باشد و یک محیط علمی باشد که اگر فضا اسلامی نباشد، نباید توقع کارهای فرهنگی داشته باشیم.
ضرغامی در ادامه درباره بالا بردن تراز علمی دانشگاه آزاد نسبت به دیگر دانشگاهها نیز خاطرنشان کرد: با اینکه دانشگاه آزاد با وجود رشتههای مختلف در تمام مقاطع تحصیلی در برخی رشتهها هم چون رباتیک، فناوریهای نوین نسبت به دیگر دانشگاهها برتر هستند، ولی این تکستارههای سپهر دانشگاه آزاد باید بیشتر شود.
وی درباره سه حوزه متن، نظام آموزشی و استاد نیز ادامه داد: شما دانشجویان در حوزه نظام آموزشی و استاد بسیار میتوانید فعال و تأثیرگذار باشید که به فرموده امام خمینی، اگر استاد الهی باشد، متن مادی را الهی تدریس میکند و اگر استاد مادی باشد، متن الهی را مادی تدریس میکند و که شما دانشجویان میتوانید نقش مؤثری در حضور اساتید انقلابی داشته باشید و دانشجوی انقلابی در نظارت بر اساتید میتواند تأثیرگذار باشد.
رییس اسبق صداوسیما در بخش دیگری از صحبتها در مورد فضای مجازی نیز افزود: فضای مجازی با وجود تمام تهدیدات، همهاش فرصت است و دیگر از حالت رسانهای خارج و تبدیل به زندگی شده است و نباید فضای مجازی را دستکم بگیریم به خصوص شما جوانان که به صورت فردی یا جمعی باید حضور پررنگ و مؤثرتری در این عرصه داشته باشید.
وی به برخی از آسیبهای فضاهای مجازی نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری از گنجینههای ارزشمند اسلامی و انقلابی در این نظام وجود دارد که اگر به لحاظ محتوایی با بستهبندیهای جدید و با لسان مردم ارائه نشود، این گنجینهها دفن خواهد شد و باید شما جوانان بتوانید بهخصوص در عرصه تصویرسازی که بنای اصلی غرب بر این مسأله است، ورود جدی پیدا کنید.
ضرغامی در ادامه با اشاره به تأثیرگذاری و موج عظیم درباره شهید حججی گفت: آنچه باعث عظمت و بزرگی این شهید در بین دیگر شهدا و ایجاد این موج عظیم شد، تصویرپردازی خداوند از این شهید بود، تصویرسازی که از نگاه پرصلابت او و حقد، کینه و وحشت قاتل او در عکس و ویدئو دستگیری این شهید نمایان بود و دنیا در برابر آن سر تعظیم فرود آورد، همه باعث ایجاد این موج جهانی شد.
وی در ادامه تصریح کرد: آنچه باعث برجسته شدن این شهید در میان تمام شهدا شد، به دور از شخصیت معنوی و الهی و خلوص این شهید، تصویرسازی چهره این شهید بود که ما با وجود شهدای گرانقدر هنوز نتوانستهایم تصویرسازی درستی از این شهدا برای نسل جوان داشته باشیم.
عضو شورای انقلاب فرهنگی در پایان تاکید کرد: خداوند این تصاویر را با هم تطبیق کرد تا کمکاری ما در حوزه رسانه را نشان دهد و خود خداوند این کمکاری را جبران کرد و فضای مجازی جای تصویرسازی و کوتاهی کلام و در عین حال سرعت است که شما به عنوان فعالین فرهنگی باید ورود جدی به این بحث داشته باشید.
