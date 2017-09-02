۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۵۷

اوضاع میدانی جنگ علیه داعش محور گفتگوی تلفنی العبادی و بارزانی

نخست وزیر عراق و رئیس اقلیم کردستان در گفتگویی تلفنی پیرامون اوضاع میدانی نبرد علیه داعش رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق و «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان این کشور به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کردند.

در همین راستا، ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای اعلام کرد که بارزانی و العبادی در این گفتگوی تلفنی اوضاع میدانی جنگ علیه داعش را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این بیانیه، بارزانی در این گفتگو پیروزی های نیروهای عراقی در آزادسازی شهرستان تلعفر و عید قربان را به حیدر العبادی تبریک گفت.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین بر اهمیت ادامه هماهنگی و همکاری مشترک بین نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراق در جنگ علیه تروریست های داعش تاکید کرد.

