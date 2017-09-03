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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

به همت دانشگاه پیام نور؛

همایش «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» برگزار می‌شود

همایش «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» برگزار می‌شود

همایش ملی «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» به همت دانشگاه پیام نور ۶ اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» به همت دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فرصتی است برای محققان، استادان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی تا با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجارب، ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه های مطالعات قرآنی و حوزه های مرتبط، یافته های نوین خود را ارائه کنند و به بحث در مورد راهبردهای گسترش پژوهش‌های دانشگاهی در این حوزه بپردازند.

در این همایش متخصصین حوزه های مرتبط، به ارائه دستاوردهای پژوهش خود با خواهند پرداخت و گزارشی از آخرین یافته های خود را در تمامی حوزه های مرتبط با مطالعات میان رشته ای قرآن کریم ارائه می کند. کمیته علمی همایش تمامی پژوهشگران حوزه های مرتبط و نیز سازمانها و نهادهایی را که در این راستا فعالیت دارند، به مشارکت در این همایش دعوت می کند و ضمن استقبال از ارسال مقاله توسط پژوهشگران و متخصصین این حوزه، توجه نویسندگان محترم را به نکات زیر جلب می کند:

برنامه همایش برنامه همایش شامل ارائه سخنرانان مدعو و نویسندگان مقالات برگزیده بر پایه داوری کمیته علمی است. مقالات ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان مقاله باشد و قبلا در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده و یا در هیچ رویداد علمی دیگری ارائه نشده باشد.

مقالات همایش باید در مهلت مقرر به دبیرخانه همایش ارسال شوند. مقاله های ارسالی به دبیرخانه همایش داوری شده و براساس اصالت علمی و محتوایی مورد بررسی قرار می گیرند.
تمامی مقالات برگزیده پس از ثبت نام و ارائه در همایش، در «ویژه نامه فصلنامه های علمی – پژوهشی» به چاپ می رسد و همچنین زبان رسمی این همایش فارسی، انگلیسی و عربی است.

محورهای این همایش عبارتند از:

۱– قرآن کریم و مطالعات آموزش از دور     
۲- قرآن کریم و مطالعات زبان شناختی     
۳- قرآن کریم و مطالعات تعلیم و تربیت    
۴- قرآن کریم و مطالعات روان شناختی    
۵- قرآن کریم و مطالعات مدیریت    
۶- قرآن کریم و مطالعات حقوقی    
۷- قرآن کریم و مطالعات ادبی و بلاغی    
۸- قرآن کریم و مطالعات تاریخ و جامعه

آخرین مهلت ثبت نام در این همایش ۳۰ بهمن‌ماه و آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۶ بهمن‌ ماه اعلام شده است.

همایش ملی «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» به دبیری بهمن زندی، استاد دانشگاه پیام نور، یکشنبه ۶ اسفندماه  در محل تهران، بزرگراه ارتش، خیابان نخل، دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از دور برگزار می‌شود.

کد مطلب 4077045

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