به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» به همت دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فرصتی است برای محققان، استادان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی تا با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجارب، ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه های مطالعات قرآنی و حوزه های مرتبط، یافته های نوین خود را ارائه کنند و به بحث در مورد راهبردهای گسترش پژوهش‌های دانشگاهی در این حوزه بپردازند.

در این همایش متخصصین حوزه های مرتبط، به ارائه دستاوردهای پژوهش خود با خواهند پرداخت و گزارشی از آخرین یافته های خود را در تمامی حوزه های مرتبط با مطالعات میان رشته ای قرآن کریم ارائه می کند. کمیته علمی همایش تمامی پژوهشگران حوزه های مرتبط و نیز سازمانها و نهادهایی را که در این راستا فعالیت دارند، به مشارکت در این همایش دعوت می کند و ضمن استقبال از ارسال مقاله توسط پژوهشگران و متخصصین این حوزه، توجه نویسندگان محترم را به نکات زیر جلب می کند:

برنامه همایش برنامه همایش شامل ارائه سخنرانان مدعو و نویسندگان مقالات برگزیده بر پایه داوری کمیته علمی است. مقالات ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان مقاله باشد و قبلا در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده و یا در هیچ رویداد علمی دیگری ارائه نشده باشد.

مقالات همایش باید در مهلت مقرر به دبیرخانه همایش ارسال شوند. مقاله های ارسالی به دبیرخانه همایش داوری شده و براساس اصالت علمی و محتوایی مورد بررسی قرار می گیرند.

تمامی مقالات برگزیده پس از ثبت نام و ارائه در همایش، در «ویژه نامه فصلنامه های علمی – پژوهشی» به چاپ می رسد و همچنین زبان رسمی این همایش فارسی، انگلیسی و عربی است.

محورهای این همایش عبارتند از:

۱– قرآن کریم و مطالعات آموزش از دور

۲- قرآن کریم و مطالعات زبان شناختی

۳- قرآن کریم و مطالعات تعلیم و تربیت

۴- قرآن کریم و مطالعات روان شناختی

۵- قرآن کریم و مطالعات مدیریت

۶- قرآن کریم و مطالعات حقوقی

۷- قرآن کریم و مطالعات ادبی و بلاغی

۸- قرآن کریم و مطالعات تاریخ و جامعه

آخرین مهلت ثبت نام در این همایش ۳۰ بهمن‌ماه و آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۶ بهمن‌ ماه اعلام شده است.

همایش ملی «مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم» به دبیری بهمن زندی، استاد دانشگاه پیام نور، یکشنبه ۶ اسفندماه در محل تهران، بزرگراه ارتش، خیابان نخل، دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از دور برگزار می‌شود.