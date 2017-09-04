پاکسازی و پلمب ۹۰ منزل مسکونی آلوده به مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین پاکسازی غافلگیرانه توسط دادستانی کرمانشاه که امروز دوشنبه در محله ملا حسینی جعفرآباد انجام شد، مردم ساکن در این محلات خواستار رسیدگی مراجع قضایی به مواد فروشان این محلات شدند.

بازپرس شعبه سوم دادستانی استان کرمانشاه در جریان این پاکسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر کدام از این توزیع‌کنندگان دارای چند منزل برای توزیع مواد مخدر هستند.

اجرای طرح ناامن سازی برای فروشندگان مواد مخدر

علی اشرف تیموری افزود: بعد از طرح پاکسازی طرح ناامن سازی برای مواد فروشان انجام خواهد شد.

بازپرس شعبه سوم دادستانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان ۷ عملیات پاکسازی تاکنون در سطح شهرستان کرمانشاه ۳۰۰ مکان شناسایی و ۹۰ واحد مسکونی آلوده به مواد مخدر پلمب شده است که ۲۰ خانه آن امروز و در محله جعفرآباد بود.

تشکیل بانک اطلاعاتی توزیع کنندگان مواد مخدر

وی با بیان اینکه این طرح تا پاکسازی کامل ادامه دارد، گفت: از ابتدای طرح که از اول مرداد آغاز شده ۵۰۰ نفر شناسایی شده اند. تاکنون مقادیری مواد مخدر هم کشف شده است.

تیموری از تشکیل بانک اطلاعاتی در این زمینه خبر داد و گفت: قرار است یک بانک اطلاعاتی از توزیع کنندگان مواد مخدر تشکیل شود.