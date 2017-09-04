به گزارش خبرنگار مهر، دادستانی و عوامل انتظامی کرمانشاه امروز دوشنبه در راستای پاکسازی محله های آلوده به صورت غافلگیرانه به برخی از محلات کرمانشاه مراجعه و مراکز توزیع مواد مخدر را شناسایی و پلمب کردند.

محله ملا حسینی جعفرآباد اولین محله مورد بررسی دادستانی و عوامل انتظامی استان بود و در این محله چندین مرکز بسته بندی و توزیع مواد پلمب شد.

طرح پاکسازی نقاط آلوده برای شناسایی مواد فروشان و اماکن عرضه مواد مخدر و همچنین برخورد و پلمب این اماکن اجرا شده و در قالب آن طی امروز چندین قبضه سلاح سرد نیز توقیف شد.

برخی توزیع کننده های کشوری مواد مخدر که کار ارسال مواد به مرکز کشور را انجام می دادند نیز دستگیر و تحویل گیرندگان مواد از آنها نیز شناسایی شدند.

لازم به ذکر است، پیشتر نیز این عملیات های پاکسازی انجام شده و خلافکاران زیادی دستگیر و مقادیر قابل توجهی نیز مواد مخدر کشف و ضبط شده است.