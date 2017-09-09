«پایتخت ۵» به روزهای پایانی تصویربرداری نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام غفوری تهیه کننده سریال «پایتخت۵» درباره لوکیشن و فضایی که این روزها درگیر آن در قصه هستند، گفت: در پروداکشنی ویژه و خاص روزهای پایانی سریال با کارگردانی سیروس مقدم سپری می شود و در روزهای پایانی کار هستیم.

وی ادامه داد: فصل پنجم سریال در فضایی جدید و با سبک و سیاقی دیگر نسبت به آنچه تا به حال دیده اید، ساخته می شود و قطعا این مساله کار تولید را سخت و طاقت فرسا خواهد کرد.

غفوری درباره فضا و داستان عنوان کرد: «پایتخت۵» چه به لحاظ داستان و چه به لحاظ ابعاد مختلف شخصیت ها و نوع قصه گویی نیازمند ساخت دکور، انتخاب لوکیشن های ویژه و... بود و این مساله کار ما را در اجرا سخت تر از قبل کرده است. من و تیم فعال در این پروژه سنگین امیدوار هستیم توقع چند ساله مردم از سریال «پایتخت» که هر ساله کار ما را سخت و سخت تر کرده است امسال نیز برآورده شود.

سریال «پایتخت» با مشارکت سازمان هنری اوج اردیبهشت ماه در استان مازندران کلید خورد و در لوکیشن های مختلفی از جمله شیرگاه، ساری، قایم شهر، جاده، جنگل، شمال شرق تهران، فرودگاه، شهرک سینمایی دفاع مقدس و....تا امروز جلوی دوربین رفته است.

بازیگران این سریال محسن تنابنده، احمدمهرانفر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، نسرین نصرتی، هومن حاجی عبدالهی، بهرام افشاری، سارا و نیکا فرقانی، مجتبی بلال حبشی، مصطفی بلال حبشی، سلمان خطی و... هستند.

عوامل سریال عبارتند از تهیه کننده: الهام غفوری، کارگردان: سیروس مقدم، طراح و سرپرست نویسندگان: محسن تنابنده، خشایار الوند، نویسنده: امیر حسین قاسمی

مدیر تولید: محمود اتحادی، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، گروه تصویر: وحید ملک محمدی، شمس الدین رئیس وند، حسین آردهی، رضا احمدی، حسین ارقبایی، عکاس: محمد فوقانی، مدیر چهره پردازی: مجید اسکندری، مجریان گریم: مرتضی کهزادی، محبوبه تاتلاری، ایمان خیراندیش، سروش عباسی، مدیر برنامه ریزی: فهیمه کمالی، دستیار اول کارگردان: مصطفی تنابنده، منشی صحنه: آسیه معصوم زاده، دستیار کارگردان: میلاد منصوری، دستیار برنامه ریز: امیر سلیم خانی، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، گروه لباس: نسیم غضنفرزاده، ساهره جوانمرد، گروه صحنه: جواد فاضلی، احمد عبدالهی، ‌محمد مرادی، مشاور هنری: عباس بلوندی، مدیر صدابرداری: امیر پرتوزاده، مشاور رسانه ای: مجتبی احمدی، گروه صدابرداری: پرویز جلیلی، علی میرزاده، دستیار تهیه: محمدرضا آهی، بدلکار: امیرحسین خنجری.