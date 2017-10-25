به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از عوامل سریال «پایتخت» از جمله سیروس مقدم کارگردان، الهام غفوری تهیه کننده و احمد مهرانفر و سارا و نیکا فرقانی بازیگران سریال شب گذشته دوم آبان به تماشای نمایش «کروکی» به کارگردانی مجتبی احمدی نشستند.

مقدم پس از تماشای تئاتر درباره این فصل از سریال «پایتخت» و جذابیت های آن به خبرنگار مهر بیان کرد: اتفاقی در دنیا افتاده و کارهای نمایشی را جذاب می کند این است که خالقان آثار هرآنچه را که تخیل می کنند در آثارشان به تصویر می کشند. آنها خود را به بضاعت های موجود محدود نمی کنند و به همین دلیل ممکن است آثارشان در جایی به فانتزی یا ماورا نزدیک شود.

وی ادامه داد: ما هم در سریال «پایتخت ۵» هرآنچه را که فکر می کردیم ممکن است به شکل ناخواسته برای یک خانواده از یک فضای ساده به فضای غیرقابل باور تبدیل شود، انجام دادیم. ما تلاش کردیم این خانواده را به یک فضای مریخی پرت کنیم، خانواده ای که شاید در تمام عمرش پایش را از علی آباد بیرون نگذاشته و دورترین جایی که رفته تهران بوده ناگهان از بالنی در آسمان سردرمی آورد و اتفاقاتی برایش رخ می دهد که به عنوان مخاطب ممکن است بگویید مگر می شود! اما همه اینها رئال است و منطق روایی خود را دارد.

تراژدی در کنار کمدی قرار گرفته است

کارگردان سریال «پایتخت» با اشاره به اتفاقات مختلفی که در این فصل از سریال رخ می دهد، اظهار کرد: در این مجموعه تراژدی در کنار کمدی قرار گرفته است و اتفاقاتی دارد که با خود فکر می کنیم برای فصل بعدی دیگر چه کاری می توان انجام داد.

وی در پاسخ به اینکه به فصل بعدی این سریال هم فکر می کنند یا خیر؟ یادآور شد: تا وقتی مردم دوست داشته باشند و پیگیر باشند ما هم وظیفه داریم که «پایتخت» را بسازیم.

مقدم درباره اینکه سریال اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ توضیح داد: بخشی از این فضای تخیلی و غیرقابل باور که گفته شد از طریق ویژوال افکت و دیگر تکنیک های فنی در حال ساخت است و اتفاقا بخش سخت و نفس گیری است که باید از جنس خود سریال «پایتخت» رئال باشد و از قصه بیرون نزند.

سقوط ۱۳ نفر در یک اقیانوس با بالن

وی اضافه کرد: ما اتفاقاتی را در این سریال داشتیم که جز از طریق تکنیک ویژوال افکت امکانپذیر نبود. به طور مثال وقتی می خواهید یک بالن را با ۱۳ نفر در یک اقیانوس بیندازید، مجبورید برای حوادث پس از آن سراغ این تکنیک بروید.

مقدم درباره پرماجرا بودن این فصل از «پایتخت» یادآور شد: این فصل از سریال پرماجراست و در عین حال پر از حوادث و فضاهای خیلی عجیب و جدید است که خود من هم تا به حال تجربه نکرده بودم.

وی در پایان درباره نحوه به تصویر کشیدن داعش در این سریال عنوان کرد: مساله این است که خانواده «پایتخت» برای کار دیگری وارد یک کشور می شوند و بنا بر حادثه ای در نقطه ای سقوط می کنند که حتی نمی دانند کجاست؟ سوریه است؟ عراق است؟ مکان برایشان مشخص نیست و زمانیکه چشمشان را باز می کنند در موقعیتی قرار می گیرند که شوکه می شوند.