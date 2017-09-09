کشف جسد مجهول الهویه در ساحل بهشهر

سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید خبر جنازه کشف شده گفت: حوالی ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ عصر شنبه ۱۸شهریورماه پیدا شدن این جسد اطلاع داده شد و با اعلام این خبر و پیگیری‌های لازم، جسد به سردخانه منتقل و مراحل قانونی بعدی در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار بهشهر گفت: جسد کشف شده سالم است و تکه تکه شده نیست و احتمال دارد این جنازه مربوط به یکی از سرنشینان مفقود شده هواپیمای شرکت نفت دریای خزر باشد که در هفتم آذرماه سال گذشته در دریای خزر در حاشیه ساحل بهشهر سقوط کرد.

به گزارش مهر، در هفتم آذرماه سال گذشته هواپیمای شرکت نفت خزر که برای انتقال مصدوم به سکوی این شرکت در وسط دریای خزر رفته بود پس از نجات مصدوم با ۵سرنشین در دریای خزر در حاشیه ساحل بهشهر سقوط کرد و تاکنون جنازه یک نفر از ۵ نفر، همچنان مفقود است و پیدا نشده است و با میدا شدن این جسد گمانه زنی‌ها در مورد جسد این فرد افزایش یافته که فرماندار بهشهر این خبر را (جسد فرد سقوط کرده هواپبمای نفت خزر) تأیید و تکذیب نکرد و گفت: احتمال می‌دهیم جسد متعلق به این فرد باشد.