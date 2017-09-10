«رادیوگرام» با محور شادی طراحی شد/ گرم کردن فضای پاییزی

محمدصادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه جدیدی که قرار است همزمان با فصل پاییز روی آنتن این شبکه برود، گفت: ما طی این سال ها سیاستی را اعمال کردیم و بنا داشتیم که با تغییر هر فصل بعضی از برنامه ها را هم تغییر دهیم.

وی ادامه داد: با آمدن فصل پاییز نیز برنامه جدیدی با نام «رادیوگرام» داریم که قالب آن «MC» شامل آیتم های کوتاه در برنامه زنده است که در آن با مردم تعامل زیادی داریم.

رحمانیان با اشاره به نقش موسیقی در این برنامه یادآور شد: یکی از رویکردهای ما توجه به آیین ها و فرهنگ مردم با موسیقی است و یا برانگیختن حس درونی مردم از طریق فرهنگ بومی آنهاست.

وی با اشاره به بخش های مختلف این برنامه اظهار کرد: در این برنامه درباره آداب و رسوم مردم سخن گفته می شود و آیتم هایی هفت دقیقه ای دارد. سیدهادی موسوی نژاد، فرامرز علیخانی، امیررضا راز و خانم نصراللهی چهار تهیه کننده این برنامه هستند که به دلیل تنوع بیشتر برنامه می طلبید سازندگان آن هم متنوع باشند، از طرفی هم هرچقدر برنامه از تنوع بیشتر برخوردار باشد مخاطبان بیشتر و سلیقه های متفاوت تری را هم جذب می کند.

مدیر رادیو فرهنگ در پایان گفت: این برنامه چهار روز در هفته پخش می شود و رویکرد ما این است که برنامه ای شاد داشته باشیم چون پاییز از نظر زیست بوم فضا را به سمت سردی هدایت می کند و ما قصد داریم فضای گرمی را برای مخاطب رادیو فراهم کنیم که این سردی برای دقایقی کاهش بیابد.