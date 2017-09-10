نسخه دیجیتال جدیدترین اثر غلامرضا سازگار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین فتحی مدیر موسسه هلال از انتشار نسخه دیجیتال کتاب «یک ماه خون گرفته یازده» جدیدترین اثر استاد غلامرضا سازگار در نرم افزار نخل میثم خبر داد.

مدیر موسسه هلال با اشاره به اینکه نسخه چاپی کتاب یک ماه خون گرفته یازده تا چند روز آینده وارد بازار کتاب در سراسر کشور می شود افزود: نسخه دیجیتال این کتاب هم اکنون بر روی نرم افزار نخل میثم، نرم افزار تخصصی اشعار آیینی استاد غلامرضا سازگار بارگذاری شده است تا علاقه مندان بتوانند با صرف هزینه و زمان کمتری نسبت به تهیه نسخه چاپی به این اثر دسترسی داشته باشند.

حجت الاسلام فتحی با اشاره به اینکه مجلدات یک ماه خون گرفته مورد توجه عموم مردم و به ویژه مادحین و ذاکرین اهل بیت(علیهم السلام) در سراسر کشور می باشد و در دومین دوره کتاب سال عاشورا جلد دهم این مجموعه در بین چهار اثر برتر کشور در حوزه نوحه قرار گرفت خاطرنشان کرد: نسخه دیجیتال کتاب یک ماه خون گرفته یازده بر روی نرم افزار نخل میثم با تخفیف ویژه ماه محرم ارائه شده است و بانک جامعی از اشعار استاد سازگار به همراه آموزش سبک ها نیز در این نرم افزار در دسترس مخاطبان قرار دارد لذا علاقه مندان می توانند با نصب این نرم افزار علاوه دریافت نسخه دیجیتال جدیدترین اثر استاد سازگار، از خدمات ویژه این نرم افزار بر روی تلفن های همراه خود بهره مند شوند.

نرم افزار نخل میثم دارای نسخه های اندروید و ios است و علاقه مندان می توانند برای دریافت و نصب رایگان این نرم افزار به سایت مدایح به آدرس اینترنتی www.madayeh.com مراجعه نمایند.