ایران می تواند نزدیکترین مسیر دستیابی ازبکستان به خلیج فارس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار شوکت میر ضیایف رییس جمهور ازبکستان که در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان انجام شد، دیدار مقامهای ارشد دو کشور را بیانگر اراده مستحکم دو دولت برای روابط نزدیکتر و گسترده تر دانست.

رییس جمهور به ظرفیت های گسترده ایران و ازبکستان برای توسعه همکاری ها اشاره کرد و اظهارداشت: ما از حضور و فعالیت کارآفرینان و سرمایه گذاران ازبکستانی در ایران و متقابلا از حضور سرمایه گذاران ایرانی در ازبکستان استقبال می کنیم.

حجت الاسلام روحانی با اشاره به برنامه گسترده ترانزیتی و جاده ای و ریلی ایران اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران می تواند نزدیکترین مسیر دستیابی بازرگانان ازبکستانی به خلیج فارس و آبهای آزاد باشد.

رییس جمهور همچنین گفت که زمینه برای تقویت همکاری های در حوزه انرژی و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاههای دو کشور هموار است و تهران می تواند نیازمندی های ازبکستان به انرژی را تامین کند.

حجت الاسلام روحانی در ادامه تسریع در تقویت ارتباطات بانکی میان دو کشور را ضروری خواند و گفت: توسعه همکاری های بانکی به عنوان زیربنای تبادلات اقتصادی می تواند سطح روابط تجاری دو کشور را بیش از پیش ارتقاء بخشد.

حجت الاسلام روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسلام دین رحمت، برادری و گذشت است، به شکست های پی در پی تروریست ها در عراق و سوریه طی ماههای اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: امروز افراطی گری و تروریسم کل منطقه را تهدید می کند و ما آماده همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم هستیم.

رییس جمهور ازبکستان نیز این دیدار را دیداری تاریخی و نقطه عطفی در گشودن فصلی نوین در همکاری های دو جانبه دانست و تاکید کرد که تاشکند آماده است روابط خود را با تهران در همه حوزه های مورد علاقه، بیش از پیش توسعه دهد.

شوکت میر ضیایف، حمل و نقل را از زمینه های مهم همکاری دو کشور ذکر کرد و گفت: تاشکند برای کریدور چهارجانبه ای که از طریق آن به خلیج فارس و سایر نقاط جهان متصل می شود، اهمیت زیادی قائل است و منافع دو کشور در گرو همکاری با یکدیگر در این عرصه است و ایران نیز می تواند تولیدات خود را از طریق ازبکستان در اختیار کشورهای منطقه آسیای مرکزی قرار دهد.

وی همچنین خواهان توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های دانشگاهی، انرژی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری شد.

رییس جمهور ازبکستان همچنین گفت که تاشکند از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت می کند.

میر ضیایف در ادامه این دیدار از حجت الاسلام روحانی برای سفررسمی به ازبکستان دعوت کرد.