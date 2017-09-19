ضرورت بحث کارشناسی باعث تولد «جلسات کارتون تهران» شد

اشکان رهگذر کارگردان و تهیه کننده انیمیشن و مسئول برگزاری «جلسات کارتون تهران» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری نخستین دوره از این جلسات گفت: طی رفت و آمدهایی که در طول سال ها در جشنواره های خارجی داشتیم به این مساله پی بردیم که جشنواره های بین المللی از محوریت نمایش آثار انتخاب شده خارج شده اند و برنامه هایی مانند برگزاری جلسه و کارگاه آموزشی را در اولویت کار خود قرار داده اند. برنامه هایی که خاص آن جشنواره است و در چنین شرایطی جشنواره ها تبدیل به رویدادهای مفیدتر و خاص تر می شوند.

وی ادامه داد: همین مساله سبب شد تا به چند جشنواره داخلی پیشنهاد برگزاری چنین برنامه هایی را بدهیم تا آنها نیز چنین روندی را پیش رو قرار دهند و تنها محلی برای نمایش آثار نباشند اما متاسفانه نسبت به این پیشنهاد استقبال نشد. این در حالی است که این نوع از ورک شاپ ها و جلسات کمک می کند تا تجربیات بسیاری به دیگران منتقل شود.

کارگردان انیمیشن «آخرین داستان» بیان کرد: در جشنواره های معتبر انیمیشن مانند «انسی» جلساتی برگزار می شود تا روند و چالش های تولید یک انیمیشن که تازه به پایان رسیده است در اختیار مخاطبان قرار گیرد. به گونه ای می توان گفت در این جلسات فرصتی پیش می آید تا افراد تجربیاتی را که در طول ساخت یک انیمیشن به دست آورده اند در اختیار علاقه مندان بگذارند و با توجه به این که هر پروژه با پروژه دیگر فرق می کند این چالش ها و تجربه ها نیز متنوع بوده و هیچ وقت قدیمی نمی شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا جلسات نمایش و بررسی روند تولید انیمیشن‌های کوتاه «اکتسابات انتسابی» به کارگردانی سمانه شجاعی، «ایکی» به کارگردانی پرستو کاردگر، «پیشخدمت» به کارگردانی فرنوش عابدی، «جمشید؛ مرثیه‌ای بر یک اسطوره» به کارگردانی معین صمدی، «سوزن بان» به کارگردانی مهدی خرمیان و «قایم موشک» به کارگردانی محسن شکرطلب را برگزار کنیم.

رهگذر در پایان گفت: این جلسات با همکاری پلتفورم داربست و استودیو هورخش از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه برگزار می شود. البته این جلسات به صورت رایگان برای علاقه مندان برگزار شده است و امیدوارم توانسسته باشیم در این جلسات تقابل اندیشه و تجربه را ایجاد کنیم.