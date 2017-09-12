ایجاد جو تاثیری در تصمیمات فجر ندارد/ وزیر حرفی از تغییر نزده است

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی شامگاه سه شنبه ۲۱ شهریورماه در حاشیه برگزاری نوزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره فیلم فجر و امکان حذف بخش فیلم کوتاه و مستند از این رویداد هنری گفت: این طبیعت سینما است که درباره آن گپ و گفت زیاد است و مردم و برخی از دست اندرکاران درباره آن بر اساس حدسیات خود صحبت می کنند.

وی افزود: جشنواره دبیر دارد و او شورای سیاستگذاری خواهد داشت و درباره تک تک این موضوعات، شیوه برگزاری، شیوه داوری و ... بحث و تصمیم گیری می کند. آنچه که مهم است این است که تمام این اتفاقات بر اساس بحث و تبادل نظر با دست اندرکاران صورت می گیرد، بنابراین نباید عجله کنیم و فکر کنیم که اگر جوی صورت بگیرد و موضعی له یا علیه تصمیمی صورت می پذیرد، آن تصمیم تغییر می کند.

حیدریان عنوان کرد: اینطور نیست و آن تصمیم انجام می شود زیرا حاصل فرایند گفتگو بین برنامه ریزان و دست اندرکان است بنابراین الان هیچ چیزی قطعی نشده و هیچ پیشنهادی نشده است. درباره این موضوعات دبیر جشنواره به طور تخصصی با مسئولان هر بخش جلسه ای می گذارد و سپس تصمیم می گیرد.

رییس سازمان سینمایی اظهار کرد: یک چیزهایی افراد را از مسایل حقیقی دور می کند اینکه از سیصد فیلم ۱۰ فیلم موفق به پروانه نمایش نشده مساله اصلی سینما نیست، مساله اصلی این است که سینما با چه تعداد از مردم ارتباط برقرار کرده و در چه عمقی اثر گذاشته است. مهمتر از همه این ها این است که چقدر توانسته ایم سینما را جهانی کنیم. اگر نتوانیم سینما را جهانی کنیم در داخل هم نمی توانیم کاری انجام دهیم. باید سعی کنیم تعداد تماشاگران سینما را افزایش دهیم.

وی در پایان درباره تغییرات سازمان سینمایی عنوان کرد: با صالحی درباره سازمان سینمایی صحبت کرده ایم و قرار نیست تغییری در ریاست سازمان سینمایی انجام شود. اولین چیزی که تعیین کننده است برنامه است و بر اساس آن کار می کنیم ما تغییرات را انجام داده ایم اگر تغییری باشد بسیار کوچک است.