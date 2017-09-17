توافقات نظامی ایران و کردستان با جدایی اقلیم ازعراق پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه برگزاری رفراندوم موجب شکل گیری تهدیدات جدید و شکننده علیه اقلیم کردستان می شود، اظهار داشت: در شرایطی که عراق با تلاش و جانفشانی مردم این کشور اعم از عرب، کرد و ترکمن به مرحله پایانی پاک سازی خاک خود از لوث وجود تروریست های تکفیری نزدیک می شود این اقدامات که وجاهت و اعتبار قانونی نیز ندارد به طور قطع آثار ضدامنیتی برای منطقه، عراق به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده، مؤثر و قابل توجه کردها در دولت عراق و ضرورت تداوم بهره گیری از این ظرفیت در مسیر تقویت ساختارهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی در اقلیم کردستان افزود: رویکرد مخالف کشورهای همسایه عراق با برگزاری رفراندوم در اقلیم، شرایط پیچیده و دشواری را برای کردستان پس از رفراندوم ایجاد خواهد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبیین اقدامات و فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتگوی نزدیک با مسئولان اقلیم کردستان، دولت عراق و همسایگان این کشور افزود: ایران به طور قطع صرفاً، دولت واحد، یکپارچه و فدرال عراق را به رسمیت می شناسد.

وی با اشاره به موضع غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی عراق افزود: هرگونه خدشه به این اصل راهبردی، موجب بازبینی و تغییر جدی در روند همکاری موجود میان ایران و اقلیم کردستان عراق خواهد شد.

شمخانی مشروعیت معابر و گذرگاه های مرزی جمهوری اسلامی ایران با مناطق اقلیم کردستان عراق را صرفا به دلیل وجود اقلیم به عنوان بخشی از عراق یکپارچه عنوان کرد و اظهار داشت: توافقات مرزی صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجاست و جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمام معابر و گذرگاه های مشترک مرزی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود توافقات نظامی و امنیتی میان ایران و اقلیم کردستان عراق خاطر نشان کرد:جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمام این توافقات خواهد بود و پس از آن ایران در چارچوب تأمین امنیت مرزهای مشترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند به صورت جدی تجدید نظر می کند و با شیوه های کاملاً متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد.

شمخانی با تأکید بر ضرورت تداوم گفتگو برای حل و فصل مسائل موجود و تجدید نظر در اتخاذ تصمیمات شتاب زده افزود: هنوز فرصت کافی برای مسئولان کردستان عراق برای اجابت دعوت های خیرخواهانه با هدف تأمین منافع جامعه کردی و کشور عراق و جلوگیری از شکل گیری روندهای ضد امنیتی در منطقه وجود دارد.