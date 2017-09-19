به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع فضای آکادمیک ادبیات و شعر مدرن فارسی با حضور حسین جنتی شاعر از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

جنتی در آغاز با بیان اینکه در فضای دانشگاهی، ماهیت خطی علم باعث می شود تغییر زیادی بر شعر و ادبیات گذاشته نشود، گفت: البته ادبیات با یک علم صرف متفاوت است زیرا شعر و ادبیات هم علم و هم هنر است و اساسا از هر چیزی که ماهیت هنری دارد، توقع نیز داریم.

وی افزود: مهمترین موضوعی که درباره ارتباط شعر و ادبیات با فضای دانشگاهی وجود دارد، مطرح کردن مباحث اجتماعی است.

جنتی درا دامه به گسست فرهنگی و شکاف نسلی در حوزه ادبیات اشاره کرد و گفت: حقیقت این است که دانشگاه و شعر با یکدیگر قهر هستند که البته این فقط محدود به ادبیات و شعر نیست و سایر مقولات فرهنگی نیز چنین وضعیتی دارند. در حوزه تجسمی و سایر بخش ها شاهد چنین وضعیتی هستیم که همه اینها به دلیل شکاف نسلی و گسست فرهنگی است که البته در جامعه ایرانی این موضوع بیشتر به چشم می آید.

این شاعر معاصر ضمن اشاره به انتظارات از اساتید دانشگاه حوزه شعر و ادبیات برای تاثیرگذاری و تغییر گفت: گفت و گوهای خصوصی بزرگان دانشگاه با شعرا، همیشه وجود دارد. شفیعی کدکنی در مورد بزرگان شعر معاصر اظهار نظر می کند که با آنها هم عصر و هم دوره است. زمانی که آقای شفیعی کدکنی درباره اخوان ثالث مطلب می نویسد و او را به درستی به عنوان یکی از بزرگان ادبیات معرفی می کند، زمان زیادی از دوران او نگذشته و نیازی نیست که منتظر بمانیم زمان زیادی بگذرد تا بدانیم آیا واقعا چنین است و یا شاعر دیگری پا به عرصه خواهد گذاشت.

وی افزود: بعضی وقت ها از اساتید سوال می شود چرا درباره شعر معاصر سخن نمی گویند؟ پاسخ می دهند چون شعر معاصر هیچ چیزی ندارد. آیا اساسا شعر معاصر حتی اشکال هم ندارد که بخواهند حداقل اشکالات آن را بیان کنند و به این شکل سخنی هم درباره شعر معاصر بیان کنند؟ البته شاعران نیز با این اساتید هم داستان هستند که شعر معاصر تهی دست است اما باید اشکالات درشت را هم نوشت و نیازی نیست شاعران درشت را پیدا کرد. این نشان دهنده فاصله گرفتن جامعه دانشگاهی از شعر و ادبیات است.