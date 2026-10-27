سقف بیمه خسارت مشترکان برق به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به افزایش دامنه پوشش بیمه خسارت مشترکان برق گفت: در سال جاری، خسارت‌های ناشی از نوسانات شبکه برق نیز به پوشش بیمه‌ای اضافه شده است؛ در حالی که پیش از این، تمرکز بیمه بیشتر بر حوادث خارجی، مانند برخورد خودرو با تیر برق، بود.

بر اساس اعلام توانیر، وی افزود: برآورد اولیه برای جبران خسارت مشترکان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما با افزایش تعهدات بیمه‌ای، توانیر ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر به این اعتبار اضافه کرد و مجموع آن را به هزار میلیارد تومان رساند.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به سازوکار تأمین منابع این بیمه اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، ماهانه ۶۰۰ تومان برای هر واحد خانگی در نظر گرفته شده که مجموع آن در سال به ۷ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد. با احتساب مشترکان تجاری، منابع حاصل از این محل حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

یاقوتی درباره آخرین وضعیت اجرای قرارداد بیمه گفت: تشریفات قانونی و مناقصه انتخاب بیمه‌گر حدود دو هفته پیش به پایان رسیده و اکنون برقراری اتصال سیستمی میان سامانه توانیر و شرکت بیمه‌گر در اولویت قرار دارد تا مشترکان بتوانند مدارک خود را بارگذاری و روند رسیدگی به خسارت را به‌صورت برخط پیگیری کنند.

وی، چالش‌های سایبری ابتدای سال و تأخیر در برگزاری مناقصه را از عوامل کندی آغاز فرایند رسیدگی به پرونده‌ها دانست و افزود: برای جلوگیری از توقف بررسی‌ها در دوره محدودیت درگاه‌های ارتباطی، اطلاعات موجود به‌صورت آفلاین و غیرسیستمی به شرکت بیمه منتقل شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر ادامه داد: شرکت‌های توزیع برق از ابتدای سال رسیدگی به پرونده‌های خسارت را آغاز کرده‌اند و بخشی از پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و خسارت آن‌ها پرداخت شده است.

یاقوتی ابراز امیدواری کرد با رفع محدودیت‌های ارتباطی و تکمیل فرایند سیستمی، پرونده‌های انباشته از ابتدای سال طی سه ماه به‌روزرسانی و خسارت مشترکان پرداخت شود.