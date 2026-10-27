اجرای  ۸۷ مگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست وبیناری با حضور استاندار اردبیل با بیان آخرین آمار و وضعیت طرح‌های انرژی خورشیدی شهرستان، اظهار کرد کرد: در حال حاضر ۲۲.۲ مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی بخش‌های مختلف در شهرستان اردبیل در حال بهره‌برداری و اجراست که این میزان نقش مؤثری در تأمین بخشی از انرژی برق مورد نیاز و همچنین حرکت شهرستان به‌سوی توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

وی از پیش‌بینی۸۷ مگاوات ظرفیت جدید برای توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: از این میزان، مطالعه و شروع عملیات اجرایی ۴۶ مگاوات طرح خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و با گذراندن مراحل مقدماتی، وارد فاز اجرایی شده است. سایر طرح‌های پیش‌بینی‌شده نیز در حال طی مراحل مطالعاتی، بررسی‌های فنی و پیگیری برای صدور مجوز هستند که به‌تدریج به چرخه اجرا و بهره‌برداری افزوده خواهند شد

فرماندار اردبیل بر پیگیری جدی و مستمر پیشبرد این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه انرژی‌های خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پاک انرژی، طبق تأکید و سیاست‌های دولت و در راستای برنامه‌ها وتاکیداستاندار اردبیل به‌طور ویژه دنبال می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید در رفع موانع، تسریع در صدور مجوزها و پیشبرد طرح‌ها بیشترین همکاری و همراهی را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بالای تابش آفتاب در شهرستان اردبیل، علاوه بر کمک به تأمین پایدار انرژی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این حوزه فراهم می‌کند و باید در مسیر تحقق کامل اهداف تعیین‌شده با شتاب بیشتری حرکت شود.