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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

اجرای  ۸۷ مگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل

اجرای  ۸۷ مگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل

اردبیل- جزئیات برنامه‌ها و ظرفیت‌های توسعه انرژی خورشیدی شهرستان اردبیل در نشست وبیناری با حضور استاندار اردبیل تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست وبیناری با حضور استاندار اردبیل با بیان آخرین آمار و وضعیت طرح‌های انرژی خورشیدی شهرستان، اظهار کرد کرد: در حال حاضر ۲۲.۲ مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی بخش‌های مختلف در شهرستان اردبیل در حال بهره‌برداری و اجراست که این میزان نقش مؤثری در تأمین بخشی از انرژی برق مورد نیاز و همچنین حرکت شهرستان به‌سوی توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

وی از پیش‌بینی۸۷ مگاوات ظرفیت جدید برای توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: از این میزان، مطالعه و شروع عملیات اجرایی ۴۶ مگاوات طرح خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و با گذراندن مراحل مقدماتی، وارد فاز اجرایی شده است. سایر طرح‌های پیش‌بینی‌شده نیز در حال طی مراحل مطالعاتی، بررسی‌های فنی و پیگیری برای صدور مجوز هستند که به‌تدریج به چرخه اجرا و بهره‌برداری افزوده خواهند شد

فرماندار اردبیل بر پیگیری جدی و مستمر پیشبرد این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه انرژی‌های خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پاک انرژی، طبق تأکید و سیاست‌های دولت و در راستای برنامه‌ها وتاکیداستاندار اردبیل به‌طور ویژه دنبال می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید در رفع موانع، تسریع در صدور مجوزها و پیشبرد طرح‌ها بیشترین همکاری و همراهی را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بالای تابش آفتاب در شهرستان اردبیل، علاوه بر کمک به تأمین پایدار انرژی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این حوزه فراهم می‌کند و باید در مسیر تحقق کامل اهداف تعیین‌شده با شتاب بیشتری حرکت شود.

کد مطلب 6991513

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