زمان رسیدن اورژانس بوشهر به محل حادثه کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم دادجو صبح سه‌شنبه در مراسمی که مناسبت سالروز تاسیس اورژانس ۱۱۵ و فوریتهای پزشکی در شهرستان دشتستان برگزار شد، از تلاش‌ها و زحمات پرسنل اورژانس ۱۱۵ و فوریتهای پزشکی شهرستان دشتستان تقدیر و تشکر کرد.

وی اضافه کرد: رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان در این مدت زمان خدمت خود توجه خاصی به اورژانس ۱۱۵ داشته است و باعث رضایتمندی در خدمت به مردم و پرسنل شده است.

دادجو افزود: نیروهای اورژانس در کل کشور در خطه مقدم درمان هستند و اگر در زمان کمتری به محل حادثه برسند می‌توانند در نجات جان مصدوم تاثیر مستقیمی داشته باشند.

وی همچنین اظهار داشت: خداوند در قران می‌فرماید، از نعمت‌هایی که در اختیار شما قرار دادیم که مردم را برای رفع مشکلات به طرف شما فرستادیم و چقدر باید ارزشمند باشد که نجات جان انسانی به دست او باشد.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر گفت: ما بین دنیا و آخرت، آخرت را انتخاب کرده‌ایم و با ارائه خدمات به مردم موفق شده‌ایم جان افراد زیادی را نجات دهیم و زحمات و تلاش‌های شما با هیچ چیزی قابل قیاس نسیت و زبان ما قاصر است.

تجهیز آمبولانس‌های استان

دادجو اضافه کرد: در دولت یازدهم علی رغم تمام مشکلاتی که دولت داشت، اقدامات بسیار خوبی برای اورژانس انجام شد که از تجهیز آمبولانس‌های استان بوشهر به امکانات موردنیاز اشاره کرد و افزود: هر بیمارستان استان یک آمبولانس ان‌آی‌سی‌یو دارد که برای جابجایی نوزادان بین بیمارستان‌ها استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: راه‌اندازی اورژانس هوایی از دیگر اقداماتی بوده که از سال ۹۳ تا کنون در امر خدمت رسانی به مردم مخصوصا بیمارانی که در مناطق دوردست و صعب العبور بوده‌اند، موفق بوده است و دولت هزینه این خدمات را مستقیم پرداخت می کند و برای بیمار رایگان است و هم اکنون در حال رایزنی برای اعزام بیماران به شیراز با بالگرد هستیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: در سال ۷۵ در استان بوشهر پنج پایگاه داشتیم و اکنون ۵۰ پایگاه اورژانس که شامل ۱۶ شهری ۳۳ جاده ای و یک پایگاه هوایی است داریم.

تحول در تجهیزات اورژانس

وی گفت: میانگین زمانی ما در استان بوشهر بهتر از کشور است؛ آمارها نشان می‌دهد که در شهرها میانگین زمانی کشوری هشت دقیقه است و ما چهار و نیم دقیقه و در جاده که که ۱۴ دقیقه ما هفت و نیم دقیقه به محل حادثه می‌رسیم و این نشان‌دهنده تلاش و همت والای شما عزیزان است.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر افزود: سیستم ما در اورژانس در حال متحول شدن است و ۱۰ مرکز پیام استان به ۳ مرکز کاهش می‌یابد که مرکز پیام شهرستان دشتستان، شهرستان‌های تنگستان و گناوه را پوشش خواهد داد.

وی گفت: تمامی اقدامات و خدمات پیش بیمارستانی به صورت دیجیتال می‌شود و از شهر بوشهر شروع شده و در سایر استان نیز انجام می‌شود و کاری می‌کنیم که شما امر امدادرسانی به‌روزتر و در مدت زمان کمتری انجام شود.

وظایف حساس اورژانس

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان نیز در این مراسم گفت: شغل شما اهمیت بسیار زیادی دارد و همه شما به اهمیت وظایفی که دارید آگاه هستید و زحمات و تلاش شما به بهترین نحو انجام می‌شود و باور داشته باشید که لحظه‌ای غفلت در هر کدام از فعالیت‌ها و اقداماتی که شما انجام می‌دهید، می‌تواند بار بسیار زیادی به سلامت افراد و جامعه وارد کند.

حسین دارابی افزود: تنها وظیفه‌ای که روی ثانیه‌ها قدم بر می‌دارد شغل شما است؛ زحمات و تلاش‌های شما مهمترین شاخصی است که می‌توانیم رضایت مندی مردم را بر اساس آن ارزیابی کنیم.

وی اضافه کرد: امیدوارم همه مسئولان و دست‌اندرکاران شرایطی را ایجاد کنند که باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای ارائه خدمات در این گروه که نجات جان مردم را دارند، شوند.

در این مراسم تعدادی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ توسط مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تجلیل شدند.