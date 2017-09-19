به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) درباره همایش جهانی شیرخوارگان حسینی همزمان در ۴۵۰۰ نقطه ایران و ۴۱ کشور جهان امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه در حسینیه نورالبکاء برگزار شد.

منافی‌پور در ابتدا پرسشی را مطرح کرد و گفت: چرا برای یک مراسم مذهبی، خبرنگاران، رسانه و تلویزیون حضور می‌یابند؟ چرا در جای‌جای جهان برای اجرای این مراسم همه پیشی می‌گیرند؟ چه اتفاقی دارد می‌افتد که این همه جلسات برگزار می‌شود و اهل خبر این واقعه را در دنیا منعکس می‌کنند.

وی ادامه داد: از دکترین مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) شامل سه بخش رونمایی شده است؛ بخش اول نامه‌ای به مقام معظم رهبری است که مدعی هستیم ایشان به عنوان نماد استقامت شیعی در جهان مطرح هستند، بخش دوم کربلا حیات شیعه و بخش سوم حضرت علی‌اصغر (ع) حیات کربلا است؛ این دکترین به هشت زبان دنیا ترجمه شده و برای صد نفر از معاظم بزرگ شیعه ارسال شده است.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) افزود: مکانی که در آن حضور داریم، کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حسینی است. برای ۴۱ کشور جهان در اینجا لباس دوخته می‌شود که به هشت زبان، نظم‌نامه مادران برای فرزندانشان به زبان‌های عربی، اردو، انگلیسی، روسی، آذری، استانبولی، ساحلی برای نیجریه و سواحلی برای تانزانیا ترجمه شده است؛ در اینجا لباس‌ها آماده می‌شود و به این هشت زبان در کشورهای مختلف توزیع می‌شود.

منافی‌پور تصریح کرد: تعداد لباس‌ها حدود صد هزار لباس است که فقط برای خارج از کشور تهیه شده است. در ایران هم در کارگاه‌های لباس در ۷۷ نقطه است که همه آنها خودجوش مردمی و بدون دخالت ما انجام گرفته است.

وی بیان کرد: تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم جهان یک تأثیر بسیار خوبی بوده است. ما فقط در هند و روسیه تعداد زیادی شیعه داریم. هند یک مجموعه بزرگ شیعی است که امید داریم با احیای این جلسات، در آنجا پیام کربلا را منتقل کنیم.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) اظهار داشت: امسال مدیریتی هم در مجمع جهانی اهل‌بیت به وجود آمد؛ آن هم مدیریت تحقیقات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) است که تأسیس کردیم. نخبگان شیعه و اهل سنت و مسیحیان، نقاط اصلی مراسم ماست. قدرت مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع) به تازگی در جهان رونمایی می‌شود. این قدرت هنوز طلوع نکرده و فجری شده است. از رئیس شورای خلیفه‌گری مسیحیان در تهران هم دعوت کرده‌ایم. معتقدیم اگر پرچم مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع) در جهان معرفی شود، خیلی آسیب‌ها و جنایت‌ها کاهش می‌یابد.

منافی‌پور خاطرنشان کرد: مراسم دیگر ما، مراسم شیرخوارگان حسینی در یکی از کلیساهای تهران است. دیدار با خوجه‌های عثنی‌عشری تانزانیا از دیگر برنامه‌های ماست. با علویان ترکیه هم ارتباط گرفته‌ایم. با شجاعت و رشادت می‌خواهیم به ادیان ورود پیدا کنیم. پافشاری داریم که یک بیمارستان به نام حضرت علی‌اصغر (ع) برای کودکان برپا کنیم اگرچه بودجه‌اش برای ما سنگین است، اما معتقدیم این کار خِیر حتماً انجام می‌شود.

وی گفت: از کارهای دیگر امسال، اولین سوگواره بین‌المللی حضرت علی‌اصغر (ع) با مشارکت جامعه المصطفی‌ العالمیه در قالب شعر، عکس، دلنوشته، کلیپ‌ است. تاکنون این کار به این شکل انجام نگرفته بود. حدود ۲۳۰ تشکل غیرایرانی در ۱۱۵ ملیت در این سوگواره شرکت کرده‌اند.

به گزارش مهر، مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی بزرگ امام خمینی تهران با سخنرانی آیت‌الله صدیقی و مداحی حاج علی انسانی و آیینه‌چی و با دعوت از ۴۰ خانواده شهدای مدافع حرم از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود. همچنین مراسمی در مهدیه تهران و مرقد امام خمینی (ره) هم برگزار می‌شود. این مراسم هر ساله در اولین جمعه ماه محرم برگزار می‌شود که امسال جمعه اول ماه محرم مصادف با ۳۱ شهریور ماه است.