جباری در حمایت از منصوریان به تمرین استقلال رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کش و قوس هایی که شب گذشته در برنامه نود در خصوص استقلال پیش آمد و بحث تعلیق دو بازیکن این تیم این تیم مورد بحث قرار گرفت، مجتبی جباری امروز در تمرین این تیم حضور یافت تا یکسری از حجم حاشیه های تولید شده این تیم کاسته شود.

جباری که رابطه خوبی با علیرضا منصوریان سرمربی آبی پوشان دارد، صرفا به دلیل حمایت از منصوریان در این وضعیت به تمرین آبی پوشان رفت و احتمال این که وی در لیست هجده نفره استقلال برای دیدار مقابل ذوب آهن باشد هم وجود دارد.

تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه (فردا) ۲۹ شهریور در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است. این بازی از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر برگزار می شود.