به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پروژه‌های آبرسانی به روستاهای بخش کهک در استان قم عصر سه‌شنبه با حضور علی لاریجانی در این بخش برگزار شد.

در این مراسم که استاندار قم و تعدادی از مسئولان استانی و مدیران وزارت نیرو حضور داشتند، طرح‌های آبرسانی به ۱۰ روستای بالادست کهک به بهره‌برداری رسید.

همچنین امروز عملیات احداث مجتمع آبرسانی شهدای فردو با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

برای عملیات انتقال آب به ۱۰ روستای بالادست کهک ۴۸ کیلومتر لوله گذاری انجام شده و در مجموع ۱۳۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

همه روستاهای قم تا ۲ سال آینده از آب شرب بهره‌مند می‌شوند

سرپرست وزارت نیرو در این مراسم با اشاره به اقدامات دولت در راستای تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای کشور اظهار داشت: در این خصوص ۵۰۰ میلیون دلار هزینه شد و ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از مردم روستاهای کشور از نعمت آب بهره‌مند شدند.

ستار محمودی افزود: ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به منظور گسترش شبکه آبی روستاها در سال جاری نیز اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو این‌گونه خواهد بود که تا پایان فعالیت دولت دوازدهم و یا در دو سال ابتدای دولت بتوانیم کلیه روستاهای استان قم را از نعمت آب شرب بهره‌مند کنیم.

سرپرست وزارت نیرو در ادامه با بیان اینکه امروز از بحران مصرف آب و برق در تابستان عبور کردیم بیان داشت: همراهی مردم در زمان اوج مصرف انرژی و آب موجب شد تا با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه باشیم.

وی اضافه کرد: استان قم در زمینه برق دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی است و برای ساماندهی شبکه توزیع برق در قم نیز برنامه‌هایی خواهیم داشت.

محمودی عنوان کرد: امروز روستاها و شهر قم از آب شرب پایداری برخوردار هستند و امیدواریم به سایر روستاهای باقی مانده نیز آب رسانی صورت گیرد.