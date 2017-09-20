معارضان سوری گذرگاه مرزی نصیب را به دمشق تحویل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نووسیتی»، معارضان مسلح سوری موافقت کرده تا گذرگاه مرزی «نصیب» در مرز اردن و سوریه را به ارتش سوریه تحویل دهند و در مقابل آن ۱۰۰ نفر از عناصر وابسته به آنها که به وسیله دولت سوریه در بازداشت هستند آزاد شوند.

خبرگزاری روسی نووسیتی به نقل از یک منبع آگاه در دمشق گزارش داد که بعد از ایجاد شدن مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه و به ثبات رسیدن اوضاع در این مناطق، دولت سوریه و روسیه گفتگو با گروه های مسلح را افزایش داده اند تا مسیر «خربه الغزال» تا گذرگاه نصیب را بازگشایی کنند و نیروهای ارتش سوریه بتوانند کنترل این گذرگاه را در اختیار بگیرند.

این منبع تأکید کرد که روسیه مرکزی تحت عنوان مرکز آشتی و مصالحه روسی ایجاد کرده تا نمایندگانی از معارضان مسلح سوری و دولت سوریه را به پای میز مذاکره بیاورد و نتیجه یکی از این گفتگوها توافق برای بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب بوده است.

بر اساس این خبر «ابو محمد الاردنی» یکی از عناصر گروه های معارض مسلح سوری به نمایندگی از این گروه با دولت سوریه مذاکره کرده و درخواست کرده تا در ازای واگذار کردن کنترل این گذرگاه به دولت سوریه ۱۰۰ نفر از عناصر معارضان مسلح آزاد شوند.

این منبع تأکید کرده که معارضان تجهیزات نظامی و نیروهای خود را از این گذرگاه و مناطق منتهی به آن خارج کرده و در انتظار پاسخ دولت سوریه در این زمینه هستند. اردن یکی از طرف هایی بوده که در این زمینه به معارضان مسلح فشار وارد کرده زیرا این کشور علاقه دارد که روابط تجاری با سوریه را از طریق این گذرگاه از سر بگیرد و تا کنون به دلیل حضور عناصر مسلح معارض سوری در این گذرگاه سالانه ۸۰۰ میلیون دلار متحمل ضرر شده است.